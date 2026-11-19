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Pevačica Seka Aleksić prokomentarisala je brojne aktuelnosti sa domaće javne scene, a tom prilikom dotakla se odnosa sa koleginicama, ali i pojedinih estradnih sukoba koji već neko vreme privlače pažnju javnosti.

Seka je istakla da je sa Jelenom Karleušom u dobrim odnosima, te da između njih nema nesuglasica. Ipak, posebnu pažnju privukla je njena izjava o Bokiju 13, od kojeg, kako kaže, jedva čeka da čuje zbog čega je došlo do zahlađenja odnosa između njega i JK.

Pevačica se osvrnula i na svoj nastup u Zagrebu, odnosno koncert u Areni, otkrivši da joj je Lepa Brena tom prilikom izašla u susret i obezbedila besplatan prevoz liftom. Seka nije krila zahvalnost zbog ovog gesta, a govorila je i o modnoj temi koja je nedavno izazvala komentare na estradi.

Naime, nakon što su se pojavile priče o sličnosti kombinezona koji je nosila ona i onog u kojem se pojavila Tea Tairović, Seka je jasno stavila do znanja da ne veruje da je njen tim napravio takav propust.

Seka je tako prokomentarisala niz aktuelnih estradnih tema, a njene izjave sigurno će izazvati dodatnu pažnju javnosti.

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