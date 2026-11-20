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Veliko nevreme pogodilo je Beograd i okolne gradove, a pevačica Nada Topčagić našla se u dramatičnoj situaciji na auto-putu ka Novom Sadu, gde je zbog saobraćajne nezgode ostala zaglavljena u kilometarskoj koloni.

Nada je putem Instagrama podelila snimke sa lica mesta, vidno uznemirena zbog prizora kojem je svedočila. Zabeležila je prolazak vozila Hitne pomoći, dok je u daljini primetila i autobus koji su, kako je navela, izvlačili nakon nezgode.

- Mi se pomerili zbog Hitne pomoći, a oni prolaze - rekao je Nadin vozač.

- Gledaj ti tamo, izvrću onaj autobus, sto posto mrtvih ima! Oni voze, a mi smo skoro izginuli - ispričala je Nada.

Pevačica je potom otkrila da je i sama ranije tokom dana umalo doživela ozbiljnu saobraćajnu nezgodu, kada je jedan automobil iznenada naleteo na njihovo vozilo.

00:10 Nada Topčagić u paklu nevemena Izvor: Instagram

- Mi smo u paklu! Kad smo dolazili na snimanje bilo je stravično! Čovek je leteo na nas, između Nove Pazove i Batajnice. Mislila sam da preskače neku baricu, međutim on je naleteo direktno na nas, da Zlatko nije otišao malo u stranu... Rekoh, beži u kanal! Nenormalno. Evo sad ponovo, pogledajte prema Novom Sadu - pričala je besno pevačica i poslala poruku svim vozačima.