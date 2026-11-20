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Jovana Jeremić udala se četvrtak, 19. novembra, za boksera i biznismena Miloša Stojanovića Tigra, koji je od nje stariji sedam godina. Miloš je rođen 1983, a Jovana 1990. godine. Za crkveno venčanje na Kalemegdanu znali su samo njihovi najbliži, a jedan od prvih snimaka sa slavlja podelio je upravo mladoženja. mondo.rs

Za kuma izabrala kolegu s Pinka

Jovana i Miloš venčali su se u Crkvi Svete Petke na Kalemegdanu, pred porodicom i najbližim prijateljima. Uz mladu je kao kum stao Aleksandar, njen kolega s Pinka i dugogodišnji prijatelj. Voditeljka je nosila belu čipkanu venčanicu sirena kroja i dugačak veo, dok je Miloš za obred izabrao crni smoking s leptir-mašnom.

Iz crkve su se sa svatovima uputili na ručak u jedan beogradski restoran. Salu su ukrasili crvenim ružama, istim onim cvećem koje je Jovana nosila u bidermajeru. Za prvi ples odabrali su baladu Željka Samardžića „Anđele moj“, a Miloš je na Instagramu objavio snimak na kojem sa suprugom pleše u zagrljaju. Kasnije je i Jovana otkrila zašto joj je baš ta pesma bliska – Tigar je zove svojim anđelom.

1/5 Vidi galeriju Voditeljka Jovana Jeremić izgovorila je danas sudbonosno „da“ u crkvi svom izabraniku Milošu Stojanoviću Tigru Foto: Kurir

„Ja ću levom rukom, leva mi je srećnija“

Kada su se devojke okupile da uhvate bidermajer, Jovana ih je najpre nasmejala opaskom da kod nje ništa nije namešteno. Pre nego što je bacila buket crvenih ruža, otkrila im je i na koju ruku računa za sreću. Blic

– Ja ću levom rukom, leva mi je srećnija – poručila je mlada.

00:46 Jovana Jeremić Izvor: Pink

Suprugu je posle venčanja posvetila i ličnu poruku. „Danas u brak ulazi nas troje – ti, ja i Gospod Isus Hrist“, napisala je Jovana. Poručila mu je da će biti uz njega do kraja života, a prvi put mu se javno potpisala kao supruga rečima „Voli te tvoja žena“.