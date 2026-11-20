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Biljana Jevtić snimila je kako sprema zimnicu, a dok su se crvene paprike pekle na smederevcu, pokazala je i zašto joj pored šporeta ne trebaju hvataljke. Svaku papriku okrenula je prstima, baš kao što su to radile njena majka i baba.

Za Biljanu je, kaže, pravo majstorstvo znati kako da uhvatiš vrelu papriku.

Foto: Printscreen/Youtube

A šta ako se ipak opeče? I na to je imala spreman odgovor.

– A i da se ispečeš, šta ima veze – rekla je pevačica dok je okretala papriku.

Foto: Printscreen/Youtube

Aca iz jednog pogleda zna šta Bilja misli

O tome koliko dobro poznaje supruga Acu Ilića, Biljana je svojevremeno govorila u emisiji „Magazin In“. Posle decenija braka, ispričala je, dovoljno je da je Aca pogleda pa da zna da li joj nešto smeta. Čim to primeti, ume i da se povuče pre nego što mu ona išta kaže.

1/5 Vidi galeriju Biljana Jevtić važi za humanu damu Foto: Printscreen, Printscreen/Pink