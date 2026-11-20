KAD BILJA JEVTIĆ ZALOŽI SMEDEREVAC, ZNA SE DA STIŽE ZIMNICA! Pevačica pokazala kako peče paprike, a jedan potez naučila je od majke i bake
Biljana Jevtić snimila je kako sprema zimnicu, a dok su se crvene paprike pekle na smederevcu, pokazala je i zašto joj pored šporeta ne trebaju hvataljke. Svaku papriku okrenula je prstima, baš kao što su to radile njena majka i baba.
Za Biljanu je, kaže, pravo majstorstvo znati kako da uhvatiš vrelu papriku.
A šta ako se ipak opeče? I na to je imala spreman odgovor.
– A i da se ispečeš, šta ima veze – rekla je pevačica dok je okretala papriku.
Aca iz jednog pogleda zna šta Bilja misli
O tome koliko dobro poznaje supruga Acu Ilića, Biljana je svojevremeno govorila u emisiji „Magazin In“. Posle decenija braka, ispričala je, dovoljno je da je Aca pogleda pa da zna da li joj nešto smeta. Čim to primeti, ume i da se povuče pre nego što mu ona išta kaže.
Njihov sin Ivan krenuo je putem kojim je pre njega pošao i Aca. Pevač je kao student živeo u Kosovskoj ulici u Beogradu i na Pravni fakultet išao peške. Kada je počeo da peva, napustio je studije, dok je Ivan diplomirao. Govoreći o sinu, Aca je posebno istakao njegovu upornost i dobar prosek, a odluku o tome čime će se baviti prepustio je njemu.