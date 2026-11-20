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Aleksandra Gašić i Viktor Živojinović dele ljubav prema video-igrama, a kako izgleda kad oboje žele da zaigraju isti naslov, otkrila je upravo Viktorova devojka. Aleksandra se na Instagramu pokazala u kućnom izdanju, sa velikim svetlećim slušalicama na glavi i pogledom uprtim u ekran. Uz fotografiju je objasnila zašto je ona još kod petog dela serijala „GTA“.

– Ja igram GTA V, dok moj dečko ne pređe VI, pa preuzimam – napisala je Aleksandra i njihov dogovor nazvala „kompromisnim rešenjem za mir u kući“.

1/3 Vidi galeriju Viktor Živojinović Foto: Printscreen/Instagram



Na 40. spratu Viktor je zadužen i za kuvanje

Aleksandra se nedavno preselila kod Viktora na Novi Beograd. Sin Lepe Brene živi na 40. spratu nebodera, u stanu koji, prema pisanju Blica, vredi oko 700.000 evra. Viktor je u nekoliko navrata pokazao kako izgleda njegov dom, a Aleksandra je pratiocima otkrila i da se njen dečko odlično snalazi u kuhinji.

Upravo je njegovo kuvanje pomenula kada su joj pojedini korisnici društvenih mreža zamerili da uživo izgleda drugačije nego na fotografijama koje objavljuje. Odgovorila im je kratko, uz poruku da budu malo blaži u komentarima.