„DA MI JE SAMO JOŠ JEDNOM ZAGRLITI TEBE I MAMU“ Sin Halida Bešlića slomio srca emotivnom objavom: „Odneli ste deo mene“
Dino Bešlić, sin legendarnog pevača Halida Bešlića, oglasio se na društvenoj mreži Instagram potresnom porukom posvećenom pokojnom ocu i majci. Povodom dana kada bi njegov otac proslavio 73. rođendan, Dino je objavio fotografiju pevača sa jednog od nastupa i rečima punim tuge pokazao koliko mu nedostaju roditelji.
„Otišli ste jedno za drugim..."
– Danas bi ti bio 73. rođendan, Halide. Da mi je samo još jednom zagrliti tebe i mamu i čuti vaše glasove. Otišli ste jedno za drugim, a sa sobom odnijeli dio mene. Nedostajete mi više nego što riječi mogu opisati. Volim vas zauvijek – napisao je Dino uz emotikone belog goluba i crvenog srca.
Posebno su potresne reči kojima je opisao želju da još samo jednom zagrli roditelje i čuje njihove glasove, priznajući da je njihovim odlaskom izgubio i deo sebe.
Dino je uz objavu odabrao i očevu pesmu „U meni jesen je“, čime je dodatno naglasio emotivnu težinu poruke.
Halid Bešlić ostavio neizbrisiv trag
Halid Bešlić ostavio je dubok trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije, a njegove pesme obeležile su odrastanje i živote brojnih generacija. Pored bogate muzičke karijere, bio je poznat i po privrženosti porodici, koju je nastojao da sačuva daleko od preterane medijske pažnje.