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Dino Bešlić, sin legendarnog pevača Halida Bešlića, oglasio se na društvenoj mreži Instagram potresnom porukom posvećenom pokojnom ocu i majci. Povodom dana kada bi njegov otac proslavio 73. rođendan, Dino je objavio fotografiju pevača sa jednog od nastupa i rečima punim tuge pokazao koliko mu nedostaju roditelji.

Foto: Printscreen

„Otišli ste jedno za drugim..."

– Danas bi ti bio 73. rođendan, Halide. Da mi je samo još jednom zagrliti tebe i mamu i čuti vaše glasove. Otišli ste jedno za drugim, a sa sobom odnijeli dio mene. Nedostajete mi više nego što riječi mogu opisati. Volim vas zauvijek – napisao je Dino uz emotikone belog goluba i crvenog srca.

Posebno su potresne reči kojima je opisao želju da još samo jednom zagrli roditelje i čuje njihove glasove, priznajući da je njihovim odlaskom izgubio i deo sebe.

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Printscreen Instagram, Screenshot, Marina Lopačić

Dino je uz objavu odabrao i očevu pesmu „U meni jesen je“, čime je dodatno naglasio emotivnu težinu poruke.

Halid Bešlić ostavio neizbrisiv trag