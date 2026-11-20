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Kada je veza Jovane Jeremić i Miloša Stojanovića Tigra dospela u javnost, njen prvi suprug Vojislav Milošević za nju je saznao od novinara. Sa Jovanom se tih dana čuo zbog njihove ćerke Lee, a na pitanje šta misli o bokseru odgovorio je da veruje u njen izbor.

Voditeljka se u četvrtak u tajnosti venčala s Tigrom u Crkvi Svete Petke na Kalemegdanu.

Ko je Jovanin prvi muž

Vojislav Milošević bavio se politikom, a sa Jovanom se venčao u maju 2018. godine. Dobili su ćerku, a kada su se u martu 2022. zvanično razveli, voditeljka je za Kurir ispričala da su ostali prijatelji i da na Voju može da računa kad god treba da se pobrine za ćerku.

Koliko joj taj odnos znači, pokazala je i kada mu je posle razvoda javno čestitala rođendan. „Nismo imali ništa kad smo se upoznali, ali smo imali čistu ljubav iz koje je nastala Lea“, napisala je Jovana bivšem mužu.

1/5 Vidi galeriju Vojislav Milošević Foto: Printscreen Kurir TV, Privatna Arhiva, Printscreen Facebook

Iz garaže najavio podkast

Voja danas deli detalje iz svakodnevice na Instagramu. Početkom novembra objavio je fotografiju iz svog doma, na kojoj se vidi pravoslavna ikona u zlatnom ramu. Pratiocima je ranije otkrio i drugačiji plan za svoju garažu – upravo odatle želeo je da snima podkast za Jutjub, za koji je smislio naziv „U garaži me potraži“.

O ljubavnom životu bivše supruge govorio je još na početku njene veze s Tigrom. Poziv novinara ga je, kako je priznao, zatekao jer mu Jovana novog partnera nije ni pomenula.

– Verujte mi da sad od vas prvi put čujem za novog Jovaninog dečka! Kakav dečko?! – rekao je tada Voja za Blic i dodao da Jovana dobro zna da proceni ko joj odgovara.