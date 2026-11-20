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Manekenka Tamara Nikolić svojevremeno je karijeru ostavila po strani i udala se za Simona de Karića, bratanca Bogoljuba Karića.

Te 2015. Tamara je rekla sudbonosno "da" Simeonu, a već naredne godine dobili su ćerku Simonu. Njih dvoje nisu krili zaljubljenost, a o luksuzu u kome su uživali mnogi su im zavideli. Ipak, nešto je zafalilo, te su posle dve godine odlučili da stave tačku na brak i to u tajnosti.

"Razgovarali smo i shvatili da je tako najbolje. Rastali smo se pre nekoliko meseci i mogu da kažem da se sada osećam dobro. I dalje mi je teško da pričam o tome, ali život ide dalje. Žao mi je što se tako završilo, ali samim tim što je našem braku došao kraj, znači da nešto nije valjalo", rekla je Tamara tada za Gloriju.

Njihova naslednica je nastavila da živi sa majkom Tamarom, koja je vaspitava u tradicionalnom duhu.

Manekenka nikada nije krila koliko joj je vera bitna i koliko poštuje crkvu, pa je ove vrednosti prenela i na malu Simonu.

1/5 Vidi galeriju Tamara Nikolić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

U nedavnom intervjuu ispričala je da je ćerku odvela u javnu kuhinju nakon što je primetila znake nezahvalnosti, gde su zajedno delili hranu najugroženijima.