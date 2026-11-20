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PevačicaMilica Todorović ponovo je privukla pažnju javnosti, ovog puta objavom na društvenim mrežama koja je mnoge navela da se zapitaju kome su danas namenjeni medijski prostor i status zvezde.

Poznata po spontanosti, vedrom duhu i tome da nema problem da otvoreno kaže šta misli, Milica je podelila kratku, ali veoma direktnu poruku:

Povela se polemika

- Možemo li da prestanemo da pravimo zvezde od glupih ljudi.

Iako nije otkrila na koga se njena objava odnosi, niti je navela konkretan povod, jasno je da je njena poruka pokrenula pitanje kriterijuma po kojima pojedinci danas postaju popularni.

Povela se polemika da li je za status javne ličnosti dovoljno nekoliko viralnih trenutaka ili bi ipak trebalo da postoje kvalitet, talenat i određeni rezultati.

Milica se tokom karijere susretala sa brojnim komentarima javnosti, a njen privatni život neretko je bio tema medijskih napisa. Posebnu pažnju poslednjih meseci izazivala je priča o njenom emotivnom životu i majčinstvu, nakon što je dobila sina Bogdana.

1/8 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Printscreen Pink, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen

Uprkos interesovanju za njenu intimu, pevačica je nastavila da se pojavljuje u javnosti i posvećuje poslovnim obavezama, dok su njene izjave i objave često izazivale različite reakcije.

Ovoga puta nije bilo dodatnog objašnjenja, ali je jedna rečenica bila dovoljna da pokrene raspravu o tome ko danas zaslužuje pažnju javnosti.

Smršala 24 kilograma

Podsetimo, Milica je nedavno u emisiji "Stars Show" otkrila da je nakon porođaja smršala 24 kilograma.

- Smršala sam 24 kilograma otkako sam se porodila! Ostalo mi je još nekih 8 do 10 kilograma da smršam kako bih mogla da snimam nove spotove.

Ipak, kako je istakla, skidanje kilograma nije jedina stvar sa kojom se trenutno bavi. Milica je otkrila da ima problem sa insulinom, zbog čega koristi terapiju i redovno prati svoje stanje.

1/7 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Printscreen

- Patim se sa insulinom. Imam lek kojim se bockam i tako regulišem insulin, hormoni se polako vraćaju u normalu - rekla je Milica u emisiji "Stars Show".