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Jovana Jeremić juče se zavetovala na večnu ljubav svom partneru Milošu Stojanoviću Tigru, a nedavno je govorila o svom prvom braku sa Vojislavom Miloševićem, pa je otkrila zašto je taj odnos pukao.

Jovana je otvoreno govorila o razlozima zbog kojih se razvela od Voje, sa kojim ima ćerku Leu.

- Ja sam u prvom braku, Voja mi nikada neće zameriti, uvek bila mama. Taj odnos sa mojom svekrvom odatle datira. Mene je moja svekrva volela jer sam ja suštinski Voji bila keva, a meni treba da budem žena. Žena ne ostaje u odnosu gde nije žena - rekla je Jovana u razgovoru za Adria TV.

Voditeljka je tom prilikom govorila i o tome kakvog muškarca želi pored sebe, ističući da sebe smatra snažnom ženom kojoj je potreban partner koji će biti jači od nje, makar u materijalnom smislu.

- Moja mama suštinski bez muškarca ništa ne bi ostvarila, ona suštinski nije jaka žena, pričamo sad realno. Jaka žena sam ja jer sam uspela sve u životu i bez jakog muškarca. Bila sam jača od svih svojih partnera do sad. Ja se nadam da ću posle 35. kada se udam drugi put pronaći muškarca koji je jači od mene, bar u tom materijalnom kontekstu, ako ne u nekom drugom, jer zaista želim da budem ispunjena kao žena - ispričala je Jovana.

1/9 Vidi galeriju (KURIR TV) UDALA SE VODITELJKA PAROVA: Trudna Jovana Jeremić rekla sudbonosno DA! Foto: Zorana Jevtić

Sa bivšim mužem ostala u dobrim odnosima

Iako njihov brak nije opstao, Jovana i Vojislav nakon razvoda ostali su u odličnim odnosima. Kako je ranije isticano, jedno drugom su velika podrška, a zajedno brinu o ćerki Lei.

Podsetimo, Jovanina bivša svekrva Zorica Milošević, majka njenog prvog supruga Vojislava, preminula je u julu 2023. godine u 71. godini, a voditeljka je tada istakla da su i nakon razvoda ostale veoma bliske i da joj je Zorica bila velika životna podrška.

Podsetimo, Jovana se juče nakon venčanja, sa emotivnom porukom obratila suprugu, poručivši mu da u njihov brak ulaze njih dvoje i Gospod Isus Hrist.

- Sakrij deo naše ljubavi da uvek imamo po jednog keca u rukavu. Da nam, i kad bude teško, naša čista ljubav bude svetionik u uzburkanom moru, kao putokaz ka vrhu.

1/4 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Velike žene imaju velike živote. Velike ljubavi. Kažu da je srećan onaj ko voli jedanput, a Bog te mnogo voli kada ti u život pošalje nekog koga po drugi put zavoliš kao da je poslednji. To ti onda dođe na to da sam ja neka srećnica... Kako i moje ime kaže - Jovana - ona koju Bog voli.

- Ljubavi moja, hvala ti na ljubavi, poštovanju i tretmanu. Ušao si u moj život da mi rešiš problem, a onda si „rešio“ ceo moj život. Spasao si me od demona - tuđih, ali i od mene same. Moj vitez. Na delu.

- Danas u brak ulazi nas troje - ti, ja i Gospod Isus Hrist. Da nam bude večan i plodan. Naša ljubav je jedino važna. Iz nje dolazi sve. Ne spadam u žene koje prave velike planove u ljubavi, ja sam žena koja živi ljubav, živi partnerstvo, živi za ljubav. Čovek nikad ne sme da ogluvi na srce.

- Neke susrete i sudbine Bog ugovori pre nego što se tela sretnu... Takvi susreti duša ostaju da traju u beskonačnosti svemira i nakon prolaznosti ovozemaljskog života.

- Naša priča je počela tako kao dokaz da se znamo još iz prošlog života, kad bili smo druga imena i ljudi. Znaš ono kad si mi rekao: "Znamo se još iz Egipta, kad sam odlepio na tebe kao Kleopatru dok sam se borio za tebe iako sam Cezar..."

- Ne obećavam ništa, ali na jedno računaj - do kraja života tvoj anđeo (kako me zoveš), dokle diše, a i potom, biće uz tebe i sa tobom. Jer... Znam te odavno, i uvek ću da te pronađem, u svakom životu sledećem... Voli te tvoja žena. Tvoja J. J.

00:46 Jovana Jeremić Izvor: Pink