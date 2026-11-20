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Mahir Pjanić, odmah nakon što je ušao u Elitu 10, dobio je mnogo obožavateljki zbog njegovog izgleda. Mahir je nakon ulaska ispričao svoju priču, pa je rekao da je oženjen, a njegova supruga se ubrzo oglasila i rekla da će mu u rijalitiju uskoro stići papiri za razvod i da je ne spominje.

"Bio je mnogo naporan"

Sada, nekoliko meseci kasnije U toku emisije ''Pitao Bih Za Druga'' putem Viber poziva uključila se Naidu Mujkanović, koja je bivša partnerka rijaliti takmičara.

- Ja sam ove sezone bila u pregovorima, nisam ni slutila da će Mahir moći da uđe. On je meni pisao preko društvenih mreža, bio je mnogo naporan i ne dopada mi se uopšte kako izgleda. On i ja smo imali kratko dugarstvo i kratku vezuu. Ja nikad ne bih pričala o ovim stvarima da on nije rekao da mene ne poznaje. Da je samo rekao da sam mu bila drugarica bilo bi okej, ali da kaže da me ne poznaje to već ne može - rekla je Naida.

Foto: Printscrean

"Ne želim da ga ukopavam, ali..."

Na pitanje kada su se upoznali, Naida je odgovorila:

- On je imao jedan Instagram nalog s kojima je pisao ljudima. Ja sam njemu bila u kući, samo on tada nije imao nikakvu ženu - rekla je Naida, a na pitanje voditelja da je on ima ženu koja mu je nedavno poslala papire za razvod, Naida kaže da ta žena ne postoji

Foto: Kurir

- Neko ko je u braku, ne bi provodio 24/7 s drugom ženom. Ta žena nije postojala u tom trenutku, jedino je pitanje da li je on to krio. Ja sam bila u neobranom grožđu kada se on svađao sa svojom majkom. Ona i ja smo se upoznale, čak je i dolazila u salon - rekla je Naida, pa otkrila kako gleda na njegovo učešće u rijalitiju.

- Mislim da previše glumi u rijalitiju jer to istinski nije on. On je takav tip da gleda da je devojka atraktivna i lepa, ali njemu bi pre parirao neki muškarac nego žena. Ne želim da ga ukopavam, ali čisto da mu vratim milo za drago. Njegov tip može da bude neko ko je slične građe kao on, ne voli previše ženstveno - rekla je Naida.