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Policija u Beogradu podnela je u četvrtak krivičnu prijavu protiv Kristijana Golubovića zbog sumnje da je počinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Prema saznjanjima Telegraf.rs, Golubović je prethodno na ulici uputio pretnje A. P. i njegovoj supruzi M. P, nakon čega je slučaj prijavljen policiji.

Kristijan se po pozivu odazvao u policijsku stanicu, gde je saslušan, a potom je pušten da se brani sa slobode.

Istragu u ovom slučaju vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Podsetimo, kuća na Zvezdari u kojoj je Kristijan Golubović boravio poslednjih meseci sada je zaključana, a od nekadašnjeg rijaliti učesnika, prema rečima komšija, nema ni traga ni glasa već nekoliko dana.

Na kući su zatečeni zaključana ulična kapija i katanac na ulazu u dvorište, dok je na vratima ostavljen neplaćeni komunalni račun. Golubović se nije javljao na pozive, a komšije tvrde da ga već danima nisu videle u kraju.

Jedna od stanarki iz komšiluka ispričala je da Kristijana nema danima, kao i da je ranije viđala muškarca za kog je saznala da mu je kum.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović u dvorištu Stele Savić Foto: Ilija Ilić

- Kristijana ovde nema skoro 10 dana. Videla sam jednom ili dvaput ovog čoveka koga ste mi sad pokazali na snimku, nisam ni znala da mu je to kum. Nešto je lupao tamo po dvorištu, pas je zavijao. Sad mi je i jasno šta se tamo radi. Ne znam da li je pobegao za Austriju, volela bih da jeste i da se više nikad ne vrati ovde. Svi znate dobro ko je on i šta je sve radio ovde po kraju. Brinemo i dalje za komšinicu Nadu, nadam se da će se taj slučaj pozitivno završiti za nju i da će pravda izaći na videlo - rekla je nedavno komšinica za Kurir.

I drugi stanovnik ovog kraja primetio je neobična dešavanja. Kako je naveo, pre nekoliko dana oko kuće su se motali nepoznati ljudi koji su tražili Golubovića, ali ga nisu pronašli.

Kristijan se nije pojavio na ročištu

Podsetimo, Kristijan se nedavno nije pojavio na ročištu, a njegova partnerka Kristina Spalević nakon suđenja otkrila je da je postupak odložen za 2. decembar.

- Kratko, nije se pojavio Kristijan, njegova advokatica kaže, nije informisan. Informisana cela Srbija, ali Kristijan nije. Tako da, odloženo je za drugi decembar. Naravno da me začudilo, u neku ruku mi je drago što je tako, mislim nije mi drago što se bespotrebno odugovlači proces, apsolutno samostalno vodim brigu o deci, ne vidim razlog da se to rasteže - rekla je Kristina za Blic, pa objasnila:

- On je bio u centru isto kao i ja, tako da nije mogao da ne zna. Drugi decembar nije daleko, nadam se iskreno ishodu, kakav treba da bude.