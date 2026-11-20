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Jovana Jeremić zaklela se na večnu ljubav svom partneru Milošu Stojanoviću Tigru. Voditeljka i njen suprug su nakon slavlja u restoranu na Kalemegdanu otišli u njihov dom na Dorćolu, a nakon prve bračne noći oglasio se mladoženja.

On je na svom Instagram profilu objavio sliku sa venčanja. Kako se može videti on svoju suprugu strasno ljubi, a mnogi su primetili i da je drži za stomak. Ako ovim potezom nisu nagovestili prinovu u njihovom domu, onda je u pitanju samo poza dvoje zaljubljenih mladenaca.

- Anđele moj - napisao je Tigar, a na fotografiji vidimo kako ljubi Jovanu i drži je za stomak.

Tigar stariji sedam godina od Jovane Jeremić

Inače, osim detalja sa venčanja, mnoge je zainteresovala i razlika u godinama između supružnika.

Miloš Stojanović Tigar stariji je od Jovane Jeremić čak sedam godina, ali kako kažu, prava ljubav godine ne broji.

1/5 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Planiraju proširenje porodice

Voditeljka je ranije govorila i o želji da sa Tigrom dobije još jedno dete. Volela bi da to bude sin, a već je smislila i ime.

- Drugo dete biće muškarac. Ako bude muškarac biće Vasilije, ako bude devojčica biće Vasilisa. Samo pod tim uslovima mogu da ostanem u drugom stanju - rekla je Jovana Jeremić jednom prilikom.

00:46 Jovana Jeremić Izvor: Pink