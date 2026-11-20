PONOSNI TATA IZVEO SINA I ŽENU IZ PORODILIŠTA PA SE OGLASIO: Saša Kovačević otkrio da u njihovom domu kreće uživanje!
Saša Kovačević ostvario se u ulozi oca, a sreću ne krije. Pevač je iste večeri kada je postao otac napravio slavlje za kolege i prijatelje u svom restoranu u naselju gde živi.
Saša je juče izveo Zoranu i malog Alesku iz porodilišta, a mediji su ga tim povodom kontaktirali.
- Mama i beba su super, kreće uživanje - rekao je Saša Kovačević za Blic, koji je u tom trenutku kupovao dodatne stvari za bebu.
"Od danas nas je četvoro"
Podsetimo, Saša Kovačević je nedavno objavio prve fotografije sa naslednikom i suprugom uz emotivnu poruku posvećenu Zorani.
- Ljubavi moja, od danas nas je četvoro. Još mi je nestvarno lepo da to izgovorim. Ti si moj oslonac, moja snaga i moja najveća ljubav. Hvala ti beskrajno što si na svet donela ovo naše prekrasno biće. Dok te gledam kako ga držiš, ne umem recima da opišem koliko sam ponosan na tebe i koliko sam srećan što baš s' tobom delim ovaj život. Uvek si bila tu za mene i u svemu što nas čeka, biću uz tebe. Naša deca imaju sreću što imaju tebe za mamu, a ja što sa tobom imam našu malu porodicu. Hvala Bože! Volimo te, Iskra i ja - napisao je pevač.
Podsetimo još, Iskra je Zoranina ćerka koju je dobila tokom braka sa Bogdanom Srejovićem.
Kurir.rs