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Pevači Halid Bešlić i Toma Zdravković ostavili su neizbrisiv trag u narodnoj muzici, a zanimljivo je da su rođeni istog datuma.

Ova zanimljiva slučajnost mnogima je zapala za oko, s tim što je Zdravković rođen 1938. godine u Aleksincu, a Bešlić 1953. godine u mestu Knežina.

Obojica su svojim glasom i pesmama obeležili jedno vreme i stvorili muziku u kojoj će uživati i naredne generacije.

Toma Zdravković bio je jedan od najvećih boema, a budući da su njegove pesme bile pune tuge, patnje i neuzvraćene ljubavi, ljudi su se lako poistovećivali sa stihovima koje je pisao i pevao.

Zdravković je ostao upamćen po specifičnom glasu, ali i po načinu na koji je uspevao da sopstvene emocije pretoči u najlepše pesme.

S druge strane, Halid Bešlić izgradio je karijeru koja je trajala decenijama, a zbog njegove smrti u oktobru prošle godine tugovao je ceo Balkan.

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Printscreen Youtube/ Halid Beslic, Screenshot

Zahvaljujući svom glasu i vanvremenskim hitovima, uspeo je da stekne popularnost širom Jugoslavije, koja vremenom nije jenjavala.

Zdravković i Bešlić pripadali su različitim generacijama i njihovi životni putevi nisu bili ni izbliza slični, ali ono što im je bilo zajedničko jesu emocija i iskrenost kojima su osvajali publiku.

Toma Zdravković preminuo je 30. septembra 1991. godine, a Halid bešlić 7. ktobra 2025. godine.

Podsetimo, na dan Halidovog rođendana oglasio se njegov sin na Instagramu, koji je objavio emotivnu poruku.

– Danas bi ti bio 73. rođendan, Halide. Da mi je samo još jednom zagrliti tebe i mamu i čuti vaše glasove. Otišli ste jedno za drugim, a sa sobom odnijeli dio mene. Nedostajete mi više nego što reči mogu opisati. Volim vas zauvek – napisao je Dino uz emotikone belog goluba i crvenog srca.

1/6 Vidi galeriju Toma Zdravković Foto: Printscreen / Youtube / Toma Zdravković Official, Printscreen YouTube, Printscreen/Youtube

Posebno su potresne reči kojima je opisao želju da još samo jednom zagrli roditelje i čuje njihove glasove, priznajući da je njihovim odlaskom izgubio i deo sebe.

Dino je uz objavu odabrao i očevu pesmu „U meni jesen je“, čime je dodatno naglasio emotivnu težinu poruke.

Kurir/Informer