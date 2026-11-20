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Dinu Merlinu otkazan je koncert koji je trebao da održi u Hrvatskoj, tačnije u Splitu, zakazan za 30. decembar na splitskoj Rivi. Gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta je obelodanio da do potpisivanja sporazuma sa muzičarem ipak neće doći:

- Dužan sam da obavestim javnost da sve ide u smeru toga da ugovor za Dina Merlina neće biti zaključen- rekao je Šuta, a preneo Dalmatinski portal.

Prema navodima portala Index.hr, Šuta je istakao da je lično prelomio da ne stavi potpis na ugovor jer je čitava situacija otišla u pogrešnom smeru, uz ocenu da je javnost bila pogrešno informisana.

Peticija građana i pitanje medicinskog aparata

Ovakav potez gradskih vlasti usledio je nakon što je više od 20.000 građana potpisalo peticiju sa zahtevom da se planirani nastup otkaže, a predviđena budžetska sredstva preusmere na nabavku PET/CT uređaja za Klinički bolnički centar Split.

Osvrnuvši se na ove zahteve, Šuta je poručio:

- Ovde se uopšte nije radilo o mogućnosti nabavke PET/CT uređaja.

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Finansijski detalji i troškovi produkcije

Dan pre održane konferencije, iz Grada Splita je saopšteno da bi Merlinov bruto honorar iznosio 140.000 evra, dok su troškovi produkcije na Rivi bili procenjeni na 160.000 evra.

Međutim, Šuta je pojasnio da je iznos od 140.000 evra predstavljao okvirnu procenu s obzirom na to da postupak javne nabavke još nije bio priveden kraju. Takođe je naveo da je menadžment pevača ponudio da samostalno preuzme deo troškova produkcije u iznosu od oko 80.000 evra.

Žaljenje zbog publike i izostanak reakcije menadžmenta

Splitski gradonačelnik je dodao da mu je posebno žao posetilaca koji su već rezervisali smeštaj u Splitu kako bi prisustvovali koncertu.

Sam Dino Merlin, kao ni njegov menadžment, do sada se nisu oglasili povodom otkazivanja splitskog nastupa. Podsećanja radi, krajem avgusta ove godine otkazan je i koncert ovog izvođača u Kraljevu, tada iz tehničkih razloga.

Podsetimo, krajem avgusta otkazan je i Merlinov koncert u Kraljevu u Srbiji, iz tehničkih razloga.