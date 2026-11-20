- Dobro jutro dragi moji, ja moram da se oglasim jer sam se lepo nasmejao kada sam video da Baka Prase organizuje meč i Vuk Mob samouvereno kaže: Ne mogu da se takmičim sa Darkom Lazićem u pevanju, ali kao pokazuje nešto pesnice, ne razumem. Brate, brate... Ne ponižavaj nikad protivnika druže, biće mnogo jako . Evo pristajem - rekao je pevač u svom obraćanju.

Promenio život iz korena

- Krenuo sam posle godinu i po dana da treniram. Mnogo toga sam promenio, o tome ću pričati u nekom narednom periodu. Godina će biti jako teška za mene i psihički i fizički, ali isplivaću zbog mog zdravlja i moje dece i cele porodice. Vraćam se na starog Darka kakvog je narod voleo, onog pravog Darka - rekao je on i dodao:- Sada kada vidim mlađe kolege kako žive, vidim svoje greške, posavetujem ih, ali ne slušaju. Kao: "Ti ćeš da mi pričaš?", ali sve je to život, dođe trenutak kada se opametiš i kažeš da je dosta - rekao je nedavno.