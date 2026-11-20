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Azra Husarkić osvojila je region svojim glasom, a tokom svojih početaka najviše je sarađivala i radila sa Ljubom Aličićem, s kojim je išla i na američku turneju, na kojoj je upoznala biznismena Damira, s kojim sada ima ćerku.

Ona je sada, nekoliko godina nakon turneje, progovorila o odnosu sa Ljubom.

Kako je nedavno priznala, imala je veoma blizak odnos sa Ljubom jer je godinama radila s njim, a posebno ga obožava njen suprug.

- Nisam imala problem. Jeste, Ljuba je malo oštar na jeziku i znamo se privatno. Moj Damir ga jako voli jer je to jedan od njegovih omiljenih pevača - kaže Azra, pa dodaje da ga često zovu na privatna slavlja:

- Mi ovako često, kad pravimo privatne proslave, uvek zovemo Ljubu. On je predivna osoba, mnogo ga volimo, ali ovako da voli nekad da prokomentariše nešto, to sam i videla i čula, ali da sam ovako imala problem, nisam, nisam. Mi se jako poštujemo, i on mene i ja njega, posebno ja njega, on je stariji kolega.

Ipak, otkrila je da su i njih dvoje imali konflikte i da se on često ljutio na nju.

- On je pevač iz tog nekog drugog muzičkog doba, ja sam iz te nove generacije. Dođe nekad do konflikta, dolazilo je do konflikta kada sam mu rekla. Naljuti se on tako nekad, ali se brzo pomirimo. Dođe svirka i pomirimo se, zaboravimo na sve - priznala je Azra u emisiji "Minsko polje".

1/14 Vidi galeriju Ljuba Aličić najavio koncert Foto: Kurir

Izdala prvi album

Tokom boravka u Srbiji promovisala je nove pesme i družila se sa porodicom i prijateljima, a za Telegraf je otkrila kako se osećala u Beogradu i kakvi su njeni utisci nakon objavljivanja prvog albuma.

- Predivno se osećam, ali je nažalost kratko trajalo, već se sutra vraćamo u Ameriku. Ovo vreme sam iskoristila da provedem kvalitetno sa porodicom i prijateljima, da promovišemo nove pesme, jer smo imali kratak period za promociju, ali ako Bog da sledeći put će biti više vremena da se posvetim novim pesmama i projektima na kojima smo radili ovaj put.

Foto: Printscrean

Pre skoro tri nedelje kompletirala je svoj prvi album, koji sadrži 12 pesama, a Azra ne krije zadovoljstvo zbog reakcija publike i podrške koju je dobila.

- Prezadovoljna sam jer smo kompletirali 12 pesama koje su stilski različite i svako može da pronađe ono što mu se sviđa i u čemu se pronalazi. Reakcije su predivne, brojne kolege i prijatelji su pružili podršku tako da sam jako srećna i zahvalna.