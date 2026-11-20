Slušaj vest

Mlade muzičke zvezde Džejla Ramović i Jakov Jozinović udružili su glasove u duetskoj pesmi „Suze“, koja donosi jednu od najzanimljivijih muzičkih saradnji na regionalnoj sceni.

Iako je vest o njihovom zajedničkom projektu sada u centru pažnje, ideja o saradnji rodila se mnogo ranije.

Kada su naime, pre nekoliko meseci na Jakovljevom koncertu zajedno sa Matijom Cvekom izveli pesmu „Trebaš li me“, publika je imala priliku da čuje koliko se njihovi glasovi prirodno dopunjuju, te da se na samoj sceni stvorila neka vrsta muzičke magije.

I dok su mnogi priželjkivali nastavak ove muzičke priče, Džejla i Jakov već su imali nešto mnogo konkretnije u planu, zajedničku pesmu.

U realizaciji ideje važnu ulogu imao je upravo Matija Cvek, Jakovljev blizak prijatelj i jedan od muzičara koji su od početka verovali u njegov potencijal. Zajedno sa Josipom Palametom napisao je muziku i tekst za „Suze“, a aranžman je poveren Mahiru Sarihodžiću.

- Oduvek sam želeo da jednog dana sa Džejlom uradim duet, oduvek sam mislio o tome da napravimo nešto zajedno. Ona je zaista nestvarna pevačica, ima posebnu emociju u glasu i način na koji interpretira pesme me oduševljava. Odmah sam osetio da bismo mogli da napravimo nešto lepo i posebno. "Suze" su upravo to, pesma u koju smo uneli mnogo emocija i kojoj se zaista radujem - iziavio je Jakov nakon sto je duet realizovan.

1/7 Vidi galeriju Džejla Ramović i Jakov Jozinović Foto: DANKO SIMUNOVIC

Džejla, s druge strane, koja je od početka podržavala Jakovljev muzički put, takođe je prepoznala da njihova zajednička energija može da preraste u nešto više od jednog koncertnog trenutka.

- Jakova podržavam i navijam za njega od prvog dana. Verujem da je izuzetno talentovan i da, kao retko ko, ima ono nešto posebno što publika prepoznaje i jednostavno obožava. Još kada smo zajedno zapevali na njegovom koncertu u Sava centru, osetila sam koliko nam se energije i glasovi lepo uklapaju. Ta emocija koju smo tada podelili sa publikom bila je nešto što smo želeli da prenesemo i u zajedničku pesmu. Presrećna sam što su nastale "Suze" i jedva čekam da čujemo reakcije naše publike - iskrena je bila mlada regionalna zvezda.

Pod dirigentskom palicom režisera Luke Sepčića za spot je odabran prelep ambijent dvorca Pejačević u Slavoniji, čija raskošna arhitektura i posebna atmosfera dodatno naglašavaju emotivnu priču pesme od koje se očekuje da če muzički obeležiti kraj ove godine.

1/8 Vidi galeriju Džejla Ramović i Jakov Jozinović Foto: DANKO SIMUNOVIC

A kako Jozinović 24. novembra ide u sarajevsku Skenderiju, dok ga 28. i 29. novembra očekuju dva velika koncerta u Beogradskoj areni, pitanje koje se nameće jeste, hoće li Džejla biti Jakovljeva specijalna gošća na nekom od ovih koncerata?

Iz menadzerskog tima ove dve mlade zvezde za sada nema takvih potvrda, ali jedno je, međutim, već izvesno, Džejla i Jakov nisu samo snimili duet. Pretvorili su jedan lep muzički trenutak u saradnju koja počiva na iskrenoj podršci i prepoznavanju talenta.

A kada se tome pridruže dva upečatljiva glasa i emocija koju publika ume da prepozna, nastaju pesme koje imaju priliku da traju mnogo duže od trenutka u kojem su objavljene.

"Suze“ su upravo takav susret.

I možda je najlepše u celoj priči to što je njihova zajednička muzička priča tek počela.