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Nova pesma folk zvezdeDragane Mirković „Drina“ za manje od osam sati od premijere našla se u YouTube trendingu u osam zemalja. Bez ikakve reklame, pesma je zahvaljujući publici dospela među najgledanije muzičke spotove u Srbiji, Austriji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Švajcarskoj, Sloveniji i Nemačkoj.

Iza ovog uspeha je ljubav koju publika prema Dragani gaji decenijama. Njene pesme slušaju oni koji uz njih pamte svoju mladost, ali i oni koji su ih zavoleli slušajući ih sa roditeljima.

Mnogi su ih poneli sa sobom kada su otišli da žive daleko od rodnog kraja. Zato i danas, kada Dragana objavi novu pesmu, ona u svega nekoliko sati stigne do ljudi koji je s istom radošću dočekuju u regionu i širom sveta.

Folk zvezda je „Drinu“, pesmu o ljubavi i zajedništvu, poklonila publici pred praznike, nakon gotovo dve godine pauze u objavljivanju novih pesama.

1/8 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Youtube Dragana Mirković, Printscreen Instgaram / dragana_mirkovic

Koliko je publici nedostajala nova Draganina pesma, pokazali su već prvi sati nakon premijere. I trending na muzičkim platformama ne samo u regionu, nego i u Evropi.

Draganu večeras očekuje koncert u Areni „8888“ u Sofiji, a za doček Nove godine družiće se s publikom u Beogradu. Biće to prvi put da folk zvezda peva na novogodišnjem dočeku u srpskoj prestonici.