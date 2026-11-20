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Voditeljka Pink televizije, Jovana Jeremić, juče se udala za svog izabranika Miloša Stojanovića Tigra, a nakon crkvenog venčanja je usledilo slavlje u jednom restoranu u Beogradu.

Jovana je za ovu posebnu priliku nosila venčanicu od čipke sa golim leđima, a posebnu pažnju je privukao detalj na ruci.

Poklon od prijateljice

Ni u ovom trenutku Jeremićeva nije skinula Rolex sa ruke.

Vrednost sata je oko 20.000 evra, piše Telegraf.rs, a voditeljka je ranije otkrila da ga je dobila od prijateljice, a ne od bivšeg dečka Dragana Stankovića, kako su mnogi mislili.

- Sve je ostvareno iz prethodnog plana: Stan u centru Beograda, najnoviji autmobil i Rolex. Moja bebica je stigla i to od moje najbolje prijateljice Aleksandre. Ona mi nije ni rekla šta je uradila do juče, kad je stigao. Naše prijateljstvo nema cenu i ja bih za svog prijatelja sve učinila - navela je tada.

1/7 Vidi galeriju Jovana Jeremić svadba Foto: Printscreen

Četiri tužbe protiv Vesne Rivas

Inače, Jovana Jeremić podnela je čak četiri tužbe protiv pevačice Vesne Rivas zbog njenih izjava u medijima. Posebno ju je pogodilo to što je Vesna tvrdila da Jovana nosi laži "Roleks" sat.

- Čitam komentare ispod njenih smešnih klipova i bisera. Ona se u nekim momentima trudi da karikira i da odglumi, ali su ti komentari postali antireklama - istakla je prvo Vesna, pa dodala:

- Sada to iskače iz onoga da je svaka reklama dobra reklama. Ona to više ne može da kontroliše. Mogla je dok nije uletela u ego-balon. Neki ljudi izgube osećaj za stvarnost, ne hodaju zemljom, ne raduju se sitnicama. Ona priča kako joj je drugarica poklonila roleks, a reč je zapravo o roleksu od 50 do 80 dolara - tvrdila je tada Vesna Rivas za Hype TV.

Jovana je zbog ovih reči odlučila da tuži pevačicu.

- Vesni Rivas želim svu sreću i da nađe svoj mir. Neću se javno oglašavati povodom njenog imena i prezimena, a danas je dobila dve tužbe, pored prethodne dve, na sudu će dokazati svoje tvrdnje ako smatra da je u pravu - rekla je tada za Blic Jovana Jeremić.