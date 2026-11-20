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Ona je sada otkrila šta joj je bilo najteže da ostavi u Srbiji, a šta je preko okeana pronašla, a nije očekivala.

- Najteže mi je bilo da ostavim ljude koji su mi najmiliji. I danas se pitam da li sve ovo vredi toliko daleko od njih, ali onda se setim koliko sam napredovala i koliko su svi oni srećni i ponosni na mene. To mi daje snagu. Ono što nisam očekivala jeste da ću u Americi pronaći svoju porodicu po izboru. Budući da tamo nisam imala nikoga svog, s prijateljima sam se zbližila više nego što bih ikada pomislila. Upravo zbog tog nedostatka postali smo jedni drugima veliki oslonac.

Nikolina je šta ju je naučio rad u svetu političke tehnologije.

1/4 Vidi galeriju Kaja Ostojić sa ćerkom Nikolinom Foto: Printsceen, Printscreen Instagram, Printscreen Insatgram

- Taj svet me je pre svega naučio kako politički sistemi zapravo funkcionišu, a još više koliko je sve zasnovano na poverenju. Tu se ne gradi samo posao već i odnosi, a lojalnost je ono što se najviše ceni. Najzahtevniji su izborni ciklusi. Tada je sve hitno, i to s razlogom, jer postoje rokovi koji se ne pomeraju. U tim periodima sam gotovo 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, na raspolaganju pojedinim klijentima. Ipak, ono što ovaj posao čini zahtevnim nije samo obim posla već i njegova ljudska strana. Iza svega stoje ljudi, njihova očekivanja i poverenje.- rekla je Nikolina pa se dotakla Melanije Tramp.

- Melanija uživo ostavlja prelep utisak. Veoma je fina i pristojna, a ima i izuzetno lepo držanje. Donald Tramp je takođe ostavio lep utisak. Bila sam na inauguraciji i inauguracionom balu i to je definitivno bio istorijski trenutak. Zahvalna sam što sam imala priliku da budem tamo i tome prisustvujem.

Kurir/Hello