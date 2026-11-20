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Pevačica Jelena Lalović, poznatija kao Jellena, tokom devedesetih godina bila je jedno od prepoznatljivih imena na muzičkoj sceni, a popularnost je stekla brojnim hitovima i zapaženim nastupima. Ipak, u jednom trenutku odlučila je da napravi veliki zaokret u karijeri, pa je mikrofon zamenila direktorskom foteljom u jednoj javnoj ustanovi. Ulazak u poslovne i političke vode doneo joj je brojne izazove, a odlazak sa rukovodeće pozicije, kako je sama priznala, predstavljao je jedno od najtežih iskustava u njenom životu.

Nakon uspeha koji je ostvarila sa „Koktel bendom“, kao i pesama „Nisam više zaljubljena žena“ i „Svetica“, Jellena je sarađivala sa velikim imenima domaće muzičke scene, među kojima su Marina Tucaković, Arsen Dedić i Kemal Monteno. Publika je imala priliku da je čuje i kao gošću na koncertima Ace Lukasa i Baje Malog Knindže.

Međutim, kriza koja je 2008. godine pogodila estradu značajno je uticala na njen posao, budući da je broj nastupa postao sve manji. Zbog toga je odlučila da se okrene obrazovanju i struci, s obzirom na to da je stekla zvanje magistra menadžmenta u sportu.

Prvobitna ideja bila joj je da se bavi držanjem časova akvabika, ali nakon što je naišla na poteškoće oko organizacije termina u jednom hotelu, put ju je odveo do Starog DIF-a. Tamo joj je ponuđen stalni posao, pa je ubrzo preuzela funkciju rukovodioca hidrobloka. Tako je radnu nedelju provodila na rukovodećem mestu, od ponedeljka do petka, dok je vikende i dalje čuvala za nastupe i pevanje.

1/6 Vidi galeriju Jellena Foto: Privatna Arhiva

Ulazak u politiku

- Tu shvatim šta znači fiksno radno vreme i peripetije s radnicima, bolovanjima, dva sindikata na ukupno 49 radnika. Opšti haos. Ali, mislila sam, znam ljude i lepo mi je, niko me ne mrzi. Ipak, nije bilo baš tako. Što kaže moj tata, kad sam primljena, tri žene su pale u nesvest. Ali imala sam i diplomu i znanje. Tu sam se prvi put susrela s podmetanjima. Na estradi odradiš i ideš kući, a ovde nisam imala gde da pobegnem. Većina me jeste volela, ali ne daj bože da staneš na žulj onima koji nisu.

Otkud ja u politici? Sasvim slučajno. Davno su mi nudili da uđem u nju, kad sam radila dosta kampanja svim predsednicima i strankama u okruženju. Moj jedini uslov je bio da ne vičem "živeo ovaj, živeo onaj", nego da odradim svoj posao kad završe s govorancijom. Tad su me mnogi vrbovali da uđem u njihovu stranku, ali sam mislila da je bolje da ih imam kao prijatelje. Pevala sam im i privatno, svadbe i proslave.

Kako sam na DIF vodila programe za bebe, decu, ometene u razvoju, autističnu decu, ljude sa invaliditetom, ali i najstarijima, kaže mi jednog dana direktor da pročitam statut jedne stranke pošto već volim da radim s penzionerima. To je bio PUPS. I ja koja sam odbila da se učlanim u sve prethodne, uđem u njihov glavni odbor. Videla sam prosperitet u tome da dobijem i nešto dodatno da radim. Muzika je još slabije išla. Međutim, iznenada, pružena mi je ruka i rekli su mi da sam od sutra ja direktor DIF. Naravno, to je moralo da prođe Skupštinu grada, ali bila sam u šoku, iako sam imala sve kvalitete. I bila sam prva žena koja je došla na čelo jedne takve ustanove i uz to magistar. Ali napravila sam grešku, nisam se raspitala kolika su dugovanja firme.

1/4 Vidi galeriju jellena ovako izgleda danas Foto: Zorana Jevtić

Učenje posle fakulteta

- Zbog funkcije sam morala mnogo da učim, pa i pravo. Najgore je bilo 2014. u vreme poplava, kad sam istrčala u ime cele ustanove i pitala kako mogu da pomognem. Rekli su da primimo izbeglice iz Obrenovca. I 130 ljudi je stiglo na DIF da spava na strunjačama. Bilo je to ratno stanje. Manastir Slanci je donosio hranu, Crveni krst, dolazile su i moje kolege i pomagale. Viki Miljković s Tašketom je kupovala za bebe, Braja i Goca, ma sve kolege! Bora Drljača, Rade Jorović, Karamela...

Svaka im čast. Posle kad sam im dala besplatne kartice da vežbaju, za šta smo platili porez, neki zaposleni su me dočekali na nož. Mnogi su hteli da naprave diverziju. Tu sam sazrela preko noći. Dolazio je i tadašnji ministar zdravlja Lončar s kamerom BBC, a potom i svi naši mediji. Bilo mi je zadovoljstvo da ih ugostim. Uvek sam na strani novinara i iako nisam pevala, izlazila sam u svim novinama.

Elem, hvala su mi rekli ti ljudi kojima smo pomogli i to mi je bilo najvažnije. Kad smo ispratili poslednji autobus, opet sam plakala. Međutim, dok sam se spremala za posao, jednog dana su mi javili da me smenjuju. Jednostavno, dolazi neko drugi. Posle mene je došao divan čovek, a interesantno je da sam ja njemu kasnije, kao trudnica, dala otkaz. Ipak, i dan-danas smo prijatelji. Jer, dva dana nakon smene saznala sam da sam trudna. Kako ti onaj odozgo sve namesti! Pitanje je da li bih na takvoj poziciji od stresa i iznela trudnoću. Otišla sam na bolovanje, a kako sam prethodno sistematizacijom zatvorila mnoga radna mesta, nisam imala gde da se vratim osim u kotlarnicu, pa sam dala otkaz. I to u državnoj firmi, što niko ne bi uradio.

Izlazak iz stranke

- Samo ja mogu da napravim ponovo pogrešan potez, ali dobro, sve ima svoje. Kad se okrenem, bilo je to lepo, ali veoma bolno iskustvo. Silazak s vlasti jako boli. Isplakala sam se kao nikad kad je mama prodala stan, ali najviše sam ridala kad sam ostala bez fotelje. Ne zato što sam, što bi rekao Žika Šarenica, ostala bez gradske funkcije, nego zato što nisam to očekivala. Poštena sam, borim se i na svakom koraku svakom želim dobro. Nema kome nisam učinila, održala sam na stotine humanitarnih koncerata, a da takvu sudbinu doživim.

Međutim, tako je najčešće u politici - da preko noći jednostavno nestaneš. Zato mi je bilo krivo, a što se fotelje tiče, nju mogu da kupim i držim je u stanu. Isto ti dođe. Nakon toga sam poslala pismo da ne želim više da budem član stranke. Ništa nikome ne zameram, ljudi s kojima sam radila bili su OK, ali neke stvari nisu za javnost i ja sam se povukla. Nije to bilo ono što sam očekivala - govorila je Jellena u velikoj ispovesti.