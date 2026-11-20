"KAD BIH BIO GEJ, JA BIH TO REKAO" Čeda Jovanović progovorio o svom odnosu sa Acom Kosom: Stao na put nagađanjima
- Čedomir Jovanović je odbacio nagađanja o svom odnosu sa Acom Kosom i poručio da bi, da je gej, to otvoreno rekao.
- Kos je istakao da mu znači Čedina podrška, a pred kamerama je otkrio i da ga svakodnevno pita koliko ga voli.
Zajednički život, svakodnevno druženje i brojne objave na društvenim mrežama učinili su da Čedomir Jovanović i Aca Kos već duže vreme budu u centru interesovanja javnosti.
Njihova bliskost često izaziva komentare, a njih dvojica očigledno nemaju nameru da se pravdaju zbog odnosa koji imaju.
Naprotiv, u nekoliko navrata su pred kamerama govorili o međusobnom poverenju, podršci i emocijama, a posebno se pamti njihovo zajedničko gostovanje u emisiji "Magazin In" kod Sanje Marinković.
Tada se povela i tema nagađanja koja su se pojavljivala u javnosti, a Jovanović je jasno izneo svoj stav o seksualnoj orijentaciji.
- Kad bih bio gej, ja bih to rekao. Ne bih imao strah da priznam, i ne bih imao ništa protiv onih koji to jesu – izjavio je nekadašnji političar.
Aca Kos nije ostao nem na njegove reči, već je istakao koliko mu znači Čedino mišljenje i način na koji ga prihvata.
- Ja sam ponosan što me on gledao takvim očima – rekao je Kos.
Da njihova bliskost nije samo tema za televizijske emisije, pokazao je i detalj koji je Aca otkrio pred kamerama. Kako je priznao, postoji jedno pitanje koje Čedi postavlja gotovo svakodnevno.
- Ja Čedu pitam svaki dan i koliko me voliš? – ispričao je Kos.
Kada ga je Sanja Marinković upitala da li zaista ima običaj da mu postavlja takvo pitanje, Aca je uz osmeh potvrdio:
- Naravno da ga pitam!
Njihova spontanost pred kamerama izazvala je brojne reakcije, posebno jer obojica bez ustručavanja govore o tome koliko im znači međusobna podrška.
Kos je svojevremeno otkrio i kako izgleda njihovo druženje kada izađu u grad, kao i šta se dešava kada se Jovanović malo opusti uz muziku.
Prema njegovim rečima, Čeda nije neko ko naročito voli alkohol, ali se u određenim prilikama opusti, peva i naručuje pesme.
Ipak, Aca je priznao da mu jedna situacija posebno smeta. Reč je o devojkama koje prilaze Jovanoviću kako bi se fotografisale sa njim, a potom pokušavaju da ostvare prisniji kontakt.
- Mene nervira zato što sve devojke koje mu prilaze, prilaze da se slikaju sa njim, ali posle, kada se slikaju, hoće da ga grle i poljube, prelaze granicu i to stvarno nije u redu – iskreno je rekao Kos.
Njihova zajednička pojavljivanja i dalje izazivaju veliku pažnju, a čini se da Jovanović i Kos ne žele da dozvole da ih komentari i nagađanja udalje od svakodnevnog života koji su zajedno izgradili.