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Zajednički život, svakodnevno druženje i brojne objave na društvenim mrežama učinili su da Čedomir Jovanović i Aca Kos već duže vreme budu u centru interesovanja javnosti.

Njihova bliskost često izaziva komentare, a njih dvojica očigledno nemaju nameru da se pravdaju zbog odnosa koji imaju.

Naprotiv, u nekoliko navrata su pred kamerama govorili o međusobnom poverenju, podršci i emocijama, a posebno se pamti njihovo zajedničko gostovanje u emisiji "Magazin In" kod Sanje Marinković.

Tada se povela i tema nagađanja koja su se pojavljivala u javnosti, a Jovanović je jasno izneo svoj stav o seksualnoj orijentaciji.

- Kad bih bio gej, ja bih to rekao. Ne bih imao strah da priznam, i ne bih imao ništa protiv onih koji to jesu – izjavio je nekadašnji političar.

Aca Kos nije ostao nem na njegove reči, već je istakao koliko mu znači Čedino mišljenje i način na koji ga prihvata.

- Ja sam ponosan što me on gledao takvim očima – rekao je Kos.





1/7 Vidi galeriju Čeda Jovanović i Aleksandar Kos Foto: Printscrean, Antonio Ahel/ATAIMAGES, Printscreen

Da njihova bliskost nije samo tema za televizijske emisije, pokazao je i detalj koji je Aca otkrio pred kamerama. Kako je priznao, postoji jedno pitanje koje Čedi postavlja gotovo svakodnevno.

- Ja Čedu pitam svaki dan i koliko me voliš? – ispričao je Kos.

Kada ga je Sanja Marinković upitala da li zaista ima običaj da mu postavlja takvo pitanje, Aca je uz osmeh potvrdio:

- Naravno da ga pitam!

Njihova spontanost pred kamerama izazvala je brojne reakcije, posebno jer obojica bez ustručavanja govore o tome koliko im znači međusobna podrška.

Kos je svojevremeno otkrio i kako izgleda njihovo druženje kada izađu u grad, kao i šta se dešava kada se Jovanović malo opusti uz muziku.

Prema njegovim rečima, Čeda nije neko ko naročito voli alkohol, ali se u određenim prilikama opusti, peva i naručuje pesme.

1/5 Vidi galeriju Čeda Jovanović i Aleksandar Kos Foto: Kurir

Ipak, Aca je priznao da mu jedna situacija posebno smeta. Reč je o devojkama koje prilaze Jovanoviću kako bi se fotografisale sa njim, a potom pokušavaju da ostvare prisniji kontakt.

- Mene nervira zato što sve devojke koje mu prilaze, prilaze da se slikaju sa njim, ali posle, kada se slikaju, hoće da ga grle i poljube, prelaze granicu i to stvarno nije u redu – iskreno je rekao Kos.

Njihova zajednička pojavljivanja i dalje izazivaju veliku pažnju, a čini se da Jovanović i Kos ne žele da dozvole da ih komentari i nagađanja udalje od svakodnevnog života koji su zajedno izgradili.