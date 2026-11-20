Slušaj vest

Poznati reper Adnan Nikšić Sajfer pre dve nedelje dobio je ćerkicu sa suprugom Lejlom Nikšić, a danas ih je na poseban način iznenadio.

Naime, pored brojnih poklona koje je spremio za suprugu i ćerkicu, reper je odlučio da svojoj mezimici Noor posveti emotivnu numeru.

Emotivan tekst pesme „Nikad niko“, koju je odlučio da posveti ćerkici, napisao je upravo reper, i to nekoliko dana pre nego što je ona stigla na svet.

Iako nije planirao da je objavi u ovom trenutku, već za nekoliko meseci, Sajfer se predomislio zbog neverovatne reakcije ljudi na društvenim mrežama i milionskih pregleda.

U saradnji sa „Emdc“, reper je danas poklonio celom regionu poseban poklon za suprugu i ćerku.

Problem na porođaju

Nekoliko dana nakon što se porodila, Sajferova supruga je odlučila da otkrije da je tokom porođaja proživela pakao: kada je otišla na poslednju kontrolu, saopšteno joj je da odmah mora da se porodi zbog bebinog života.

Zbog rezultata su odlučili da je hitno porode.

- Meni je doktor Međedović rekao da ujutru u 8 dođem na kontrolu. Ja sam njemu rekla: „Molim vas da odspavam malo jer sam ja spavalica, a i već sam prenela trudnoću, nisam mogla da spavam“, i on je meni rekao: „Ne, ne, ni slučajno, pošto si već prenela trudnoću, glupo bi bilo da pomeramo“, kao da mu je neko rekao - započela je supruga repera.

- Nalaz je bio dobar, ali CTG jako loš, ravna linija, i tu je doktor odlučio da idemo na hitan carski rez, koji je bio neplaniran. Ja sam bila, ljudi dragi, gola. Oni mi donose spavaćicu, ja tražim da mi dovedu Adnana da se pozdravim sa njim. Preplašena sam bila u momentu i onda sam rekla doktoru: „Samo mi recite je li beba živa, da znam, da me ne dočeka šok iz anestezije i da, ne daj Bože, čujem da je beba mrtva.“ Onda je on meni rekao: „Živa je, ali nemamo vremena, moramo da vadimo bebu.“

- Kroz taj šok sam mnogo lako prošla jer imam poverenje u svog doktora. Od samog buđenja iz anestezije, preko intenzivne nege, stvarno su svi bili ljubazni prema meni. Ja sam od početka trudnoće bežala od državnih ustanova, ali to je greška - objasnila je reperova žena.