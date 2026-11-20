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Za novogodišnji nastup Jelene Karleuše u Crnoj Gori vlada ogromno interesovanje! Iako se poslednjih dana podigla velika prašina oko pevačicinog angažmana, a pojedini nezadovoljni pojedinci svoje negodovanje iskazuju uglavnom na društvenim mrežama, čini se da to nije uticalo na publiku koja želi da najluđu noć provede upravo uz jednu od najvećih muzičkih zvezda na ovim prostorima.

Žele na vreme da obezbede svoje mesto

Naprotiv, kako saznajemo, organizatori iz dana u dan dobijaju sve više poziva i upita, a mnogi već sada žele da obezbede svoje mesto na spektaklu koji Karleuša priprema. Interesovanje je toliko da se zahtevi za ulaznice primaju i pre zvaničnog početka prodaje, koja je planirana za početak decembra.

Jača od tornada

1/7 Vidi galeriju Pop zvezda u epicentru dešavanja Foto: Privatna arhiva

-Jeste se digla prašina oko Karleuše, ali sve što ima veze sa njom privlači pažnju. Ipak, ljudi masovno zovu, raspituju se i žele da budu baš na njenom nastupu za doček. Stižu brojni upiti, a mnogi jedva čekaju da karte budu puštene u prodaju. Veliko je interesovanje - otkriva izvor upućen u organizaciju događaja.

Karleuša je poznata po tome da svoje nastupe pretvara u prave muzičko-scenske spektakle, uz raskošnu produkciju, atraktivne kostime, koreografije i energiju po kojoj je prepoznatljiva. Upravo zbog toga njeni nastupi privlače veliku pažnju publike, a novogodišnji koncert u Crnoj Gori već sada se najavljuje kao jedan od događaja o kojima će se pričati.

Uvek napravi šou

Dok se na društvenim mrežama vode polemike, interesovanje publike pokazuje da mnogi žele da prazničnu noć provedu uz Jelenine najveće hitove i šou kakav samo ona ume da priredi. Organizatori se sada pripremaju za početak prodaje ulaznica, početkom decembra, kada će biti poznato i koliko će publika zaista pohrliti po svoje mesto na ovom spektaklu.