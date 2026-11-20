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VoditeljkaJovana Jeremić proživljava velike promene na ljubavnom planu, nakon što je stupila u brak sa izabranikom Milošem Stojanovićem Tigrom, ali jedan trenutak koji je podelila sa pratiocima pokazao je da joj u najradosnijim životnim trenucima nedostaje neko veoma važan.

Jovana je, naime, dan nakon venčanja objavila snimak iz automobila na kojem peva numeru „Bol“ Džejle Ramović. Dok su se smenjivali stihovi pesme, voditeljka nije uspevala da sakrije suze koje su joj se pojavile u očima.

Želela je da objasni zbog čega ju je upravo ova numera toliko pogodila, pa je kratko poručila:

- Ova pesma je za mog tatu - rekla je Jovana u snimku.

1/6 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Printscreen Instagram

Ovim rečima voditeljka je pokazala koliko joj nedostaje pokojni otac i koliko su uspomene na njega i dalje prisutne u njenom životu. Njena objava usledila je neposredno nakon venčanja, dana koji je za nju označio početak novog poglavlja.

Venčanje proslavili u intimnoj atmosferi

Podsetimo, Jovana i Miloš Stojanović Tigar venčali su se u Crkvi Ružica na Kalemegdanu. Ceremonija je organizovana u krugu odabranih zvanica, a nakon crkvenog obreda mladenci su sa porodicom i prijateljima nastavili slavlje u restoranu.

Za ovaj poseban dan voditeljka je imala jasnu zamisao kada je reč o dekoraciji. Dominirala je crvena boja, pa su prostor krasili raskošni aranžmani od crvenih ruža. I njen bidermajer bio je u istom tonu.

Jovana nije odustala ni od svog temperamenta, pa je i tradicionalni trenutak bacanja bidermajera pretvorila u zanimljivu scenu. Pre nego što je buket poleteo ka okupljenim devojkama, obratila im se uz osmeh:

1/7 Vidi galeriju Jovana Jeremić svadba Foto: Printscreen

- Samo da se zna, nije namešteno! Kod mene ništa nije namešteno! Ja ću levom rukom, leva mi je srećnija.

Iako je svadbeni dan bio ispunjen osmesima, muzikom i lepim željama, Jovanina naredna objava otkrila je koliko emocija može da stane u jedan trenutak. Usred sreće zbog novog početka, voditeljka nije zaboravila čoveka čiju bi prisutnost, po svemu sudeći, posebno želela da je mogao da bude uz nju.