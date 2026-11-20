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PevačicaVesna Zmijanac trebalo je da nastupi u četvrtak veče u Skadarliji, ali je nastup otkazan.

U pitanju je njeno zdravstveno stanje koje se pogoršalo. Ona se oglasila na svom Instagramu i obavestila sve da nije u mogućnosti da se druži s publikom.

- Draga moja publiko, mnogo mi je žao što večeras, zbog narušenog zdravstvenog stanja, neću biti sa vama u restoranu - napisala je pevačica.

Ona se potom izvinila svima koji su planirali da dođu da uživaju u njenim pesmama.

Vesna Zmijanac Foto: Printscreen Instagram

- Izvinjavam se svima koji su očekivali da se vidimo i zajedno uživamo u još jednoj divnoj večeri. Verujte mi da mi je jednako žao kao i vama. Nadam se da ću se uskoro oporaviti i da se već narednom prilikom ponovo družimo. Hvala vam na razumevanju, ljubavi i podršci - zaključila je Vesna Zmijanac.

Vesna je i krajem oktobra otkazala nastup takođe zbog zdravstvenog stanja. I tada se oglasila na Instagramu.

- Dragi moji, nažalost, zbog zdravstvenih problema nisam u mogućnosti da večeras nastupim. Hvala vam na razumevanju. Uskoro se ponovo družimo. Ljubi vas i voli vaša Vesna Zmijanac - poručila je ona tada.

Inače, Vesnu očekuje nastavak turneje već za nekoliko dana kada će održati koncert u Skoplju, te njeni fanovi veruju da će se do tog dana oporaviti.