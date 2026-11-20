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Miloš Stojanović Tigar i Jovana Jeremić juče su se zakleli na večnu ljubav pred Bogom u strogoj tajnosti. Njih dvoje su napravili slavlje samo za uži krug prijatelja i porodice, a sada se bokser prvi put oglasio nakon venčanja.

Naime, Tigar je poznat kao neko ko veoma vodi računa o fizičkom izgledu, pa tako treninge ne propušta. Nakon prve bračne noći, Tigar se oglasio iz teretane gde je pokazao da čak ni dan posle venčanja ne posustaje.

On je objavio selfi iz ogledala gde ga vidimo u majici za trening, ali takođe i zlatnu burmu koju je nosio na ruci.

Foto: Printscreen

- Idemo, samo trening - napisao je Tigar.

Jovani oči pune suza

Jovana Jeremić se oglasila dan nakon svadbe i objavila je snimak iz automobila na kom je vidimo sa očima punim suza.

Naime, Jovana Jeremić se snimila uz pesmu Džejle Ramović "Bol", a stihove pesme je posvetila pokojnom ocu.

Voditeljka je sve vreme pevala pomenutu numeru, dok su joj oči bile pune suza.

- Ova pesma je za mog tatu - rekla je Jovana na snimku.

00:10 Jovana Jeremić najavljuje sezonu svadbi Izvor: Instagram/jeremicjovana

Podsetimo, Jovana i Miloš venčali su se u Crkvi Svete Petke na Kalemegdanu. A intimnoj ceremoniji venčanja prisustvovale su odabrane zvanice.

Pogledajte dodatni snimak: