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Sledeći snimak u Eliti 10 prikazao je Lauru Prgomet koja je rekla da će namerno Gloriji u inat uraditi nešto sa Terzom.

- Sećam se kad je to bilo, kad je Đukić došao na šank po piće, ja sam otišla iza, eto, sad je priznala da to meni radi u inat, ali ne plašim se ne - rekla je Glorija.

- To je prvi put da sam to rekla da radim nešto u inat. Ne da se pazi, to je dečija priča, ništa specijalno - rekla je Laura.

- Ne bunim se ja preterano, nisam se bunio, ali sad se bunim. O kakvoj zaljubljenosti pričaju kad rade inat nekome. Ako Filip gleda u Gloriji, ona njoj i njemu u inat bi bila s nekim - rekao je Terza.

1/5 Vidi galeriju Laura Prgomet i Stefan Karić Foto: Printscreen

- Ovo mi je Lepenski vir ekskurzija - rekao je Đukić.

- Ako je već zaljubljena u Đukića i da on neće da joj prilazi, evo zbog ovoga neće, što bi ti terala inat Gloriji. Zaljubljena devojka ovakve stvari ne radi, ona samo opšti s Filipom, jer on hoće, pokušala je sa Markom Stefanovićem, sa Carem, nije uspelo, sa Matorom, sa Ivanom, zamislite vi to poniženje - rekao je Uroš.

- To je njen blam, njena sramota - rekla je Glorija.

- Nemoj s njom da se raspravljaš, ona je dežurna utorkom - poručio je Uroš Gloriji.

- Đukiću se nameće da je zaljubljen u mene, ali on ne želi vezu s njom baš zbog ovih situacija jer nije siguran u nju. Da sam ovo ja napravila patuljak bi se digao ovde, rekao bi folirant, k*rva, d*olja, urnisali bi me. Ti si nepriznatna devojka, to te boli očigledno - rekao je Aneli.

- Ti si nepoštena koju je prstenjačio tvoj sadašnji dečko je to rekao a kome ti morališeš. Ti si ga istraumirala - rekla je Laura.

- Ja sam priznata, a ti nisi - rekla je Aneli.

- Lepenski vir je sve ono dečko što si ti nama priredio od prvog dana - rekao je Dača Đukiću i dodao:

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen, Printscreen Pink

- Ušao si u ovu bljuvotinu od veze, rekao si da je ona tvoja najveća ljubav, a kresao si još tri devojke pored nje, a nju drugi momak šarmira za sedam dana. Lepenski vir je kad ti završiš sa Laurom, da napraviš ovu ljubomornom, a ona ti baca proteine. To je Lepenski vir. Govorio si da ne gledaš Lauru, da imaš emocije prema Aneli, a završio sa Laurom. Ti si gnjida jedna - rekao je Dača.

- Vidiš kako si ti bezobrazan - rekao je Đukić.

- Da sam htela da budem sa Terzom, sigurno bi mogla. Nisam mislila na s*ks nego na prilaženje - rekla je Laura.

- Nisi ti zaljubljena, šalješ poljubac Terzi - rekao je Dača.

- Lepenski vir je kad je Dača glumio Titanik sa Sofi, a ona bila zaljubljena u Mateju. Ja nisam glup, možda se pravim lud, te dvosmislene fore nekom drugom - rekao je Đukić.

Pogledajte dodatni snimak: