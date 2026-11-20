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Pevačica Nataša Alimpić iznela je do sada nepoznate i potresne detalje iz privatnog života. Govoreći o raspadu porodice i načinu na koji je pokušavala da promeni određene stvari, Nataša se dotakla odnosa sa roditeljima, rođenim bratom i ostalim članovima familije.

Nataša Alimpić je otkria i da je muzičke početke dočekala tako što je sa svega 15 godina napustila porodični dom i otišla od roditelja.

Voditelj joj je postavio direktno pitanje o finansijskom krahu i gubitku imovine:

1/8 Vidi galeriju Nataša Alimpić Foto: Nemanja Nikolić

"Da li ste Vi prodali porodičnu kuću zbog dugova?"

"Da", potvrdila je pevačica.

O Harisu Džinoviću

Pored porodične drame, Nataša je bez zadrške komentarisala i konflikte i navodne afere koje su pratile njeno ime na estradi -uključujući priče o pevačima Harisu Džinoviću i Mitru Miriću, kao i sukob sa koleginicom Sandrom Čaprić.

Na pitanje o Džinoviću usledila je kratka i jasna reakcija:

"Da li Vi hoćete da kažete da Haris laže?"

"Pa laže, da!", odgovorila je Nataša.

Haris demantovao sve

Podsetimo, Haris je oštro demantovao Natašine navode, ističući da ju je u životu video samo jednom i da nikakva dvomesečna veza nije postojala.

1/5 Vidi galeriju Muzička institucija Foto: Damir Dervisagić, Miloš Nadaždin

- Tu sam devojku, Natašu, jednom video. U šta je ona ufurana ja stvarno ne znam. Kaže da smo se viđali dva meseca? Koliko sam se sa vama novinarima viđao, toliko sam i sa njom - istakao je pre izvesnog vremena pred jedan nastup.

Kurir.rs/ Hype