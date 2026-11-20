"ZBOG DUGOVA SMO MORALI DA PRODAMO KUĆU!" Pevačica bila primorana da napusti porodični dom, a sada se slomila pred kamerama: Haris Džinović laže...
Pevačica Nataša Alimpić iznela je do sada nepoznate i potresne detalje iz privatnog života. Govoreći o raspadu porodice i načinu na koji je pokušavala da promeni određene stvari, Nataša se dotakla odnosa sa roditeljima, rođenim bratom i ostalim članovima familije.
Nataša Alimpić je otkria i da je muzičke početke dočekala tako što je sa svega 15 godina napustila porodični dom i otišla od roditelja.
Voditelj joj je postavio direktno pitanje o finansijskom krahu i gubitku imovine:
"Da li ste Vi prodali porodičnu kuću zbog dugova?"
"Da", potvrdila je pevačica.
O Harisu Džinoviću
Pored porodične drame, Nataša je bez zadrške komentarisala i konflikte i navodne afere koje su pratile njeno ime na estradi -uključujući priče o pevačima Harisu Džinoviću i Mitru Miriću, kao i sukob sa koleginicom Sandrom Čaprić.
Na pitanje o Džinoviću usledila je kratka i jasna reakcija:
"Da li Vi hoćete da kažete da Haris laže?"
"Pa laže, da!", odgovorila je Nataša.
Haris demantovao sve
Podsetimo, Haris je oštro demantovao Natašine navode, ističući da ju je u životu video samo jednom i da nikakva dvomesečna veza nije postojala.
- Tu sam devojku, Natašu, jednom video. U šta je ona ufurana ja stvarno ne znam. Kaže da smo se viđali dva meseca? Koliko sam se sa vama novinarima viđao, toliko sam i sa njom - istakao je pre izvesnog vremena pred jedan nastup.
Kurir.rs/ Hype