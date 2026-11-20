UDALA SE ZERINA HEĆO! Imala tešku bolest, lečila se na psihijatriji, reagovala policija, a sada je prelepa plavuša i izgleda nikad bolje (VIDEO)
- Zerina Hećo udala se za partnera Amela, a na mrežama se pojavio snimak sa tajnog venčanja.
- Na snimku su nasmejani mladenci, a Zerina je blistala u venčanici i sada je plavuša.
Bivša rijaliti učesnica Zerina Hećo udala se za svog partnera Amela, a sada se pojavio snimak sa tajnog venčanja.
Zerina već duže vreme na društvenim mrežama deli fotografije i snimke sa svojim izabranikom, a da je on pravi čovek za nju pokazuje i njegova odluka da se venča.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa venčanja na kojem vidimo nasmejane mladence, a Zerina je blistala u venčanici.
Ono što je svima privuklo pažnju jeste da se bivša rijaliti učesnica ofarbala, pa je tako sada plavuša.
Podsetimo, Zerina na svom Instagram profilu često deli trenutke sa Amelom, a nedavno je mnogo pažnje privukao video koji je podelila jedna stranica na TikToku. Na snimku se nalaze Zerina, njen sadašnji suprug i njihova ćerka.
Zerina se godinama nakon rijalitija tražila, a u jednom momentu je bolovala od teške bolesti, lečena je na psihijatriji, te je zbog nje reagovala čak i policija.
Pogledajte dodatni snimak: