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Bivša rijaliti učesnica Zerina Hećo udala se za svog partnera Amela, a sada se pojavio snimak sa tajnog venčanja.

Zerina već duže vreme na društvenim mrežama deli fotografije i snimke sa svojim izabranikom, a da je on pravi čovek za nju pokazuje i njegova odluka da se venča.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa venčanja na kojem vidimo nasmejane mladence, a Zerina je blistala u venčanici.

Ono što je svima privuklo pažnju jeste da se bivša rijaliti učesnica ofarbala, pa je tako sada plavuša.

Podsetimo, Zerina na svom Instagram profilu često deli trenutke sa Amelom, a nedavno je mnogo pažnje privukao video koji je podelila jedna stranica na TikToku. Na snimku se nalaze Zerina, njen sadašnji suprug i njihova ćerka.

Zerina se godinama nakon rijalitija tražila, a u jednom momentu je bolovala od teške bolesti, lečena je na psihijatriji, te je zbog nje reagovala čak i policija.

Pogledajte dodatni snimak: