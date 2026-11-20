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Poznata estradna umetnica Anica Milenković u prošlosti je često spajana sa svojim estradnim kolegom Nedeljkom Bajićem Bajom, a nedavno je rešila da otvoreno progovori o njihovom odnosu i prizna kakvo mišljenje ima o njemu.

Kako ističe, okruženje je godinama odbijalo da poveruje u realnost, pa je čak i unutar familije postojala anegdota vezana za njih dvoje:

„Ljudi kao da ne žele da čuju ništa o tome, čak ni moja sestra od tetke, čak je njena svekrva rekla: 'Ako Anica dovede Baju, ja ću ti kupiti auto'. Novica Urošević je došao na ideju da snimimo duet jer smo oboje bili njegovi puleni. Kada smo se pojavili u 'Zamu' Saša Popović i Zoran Pejić Peja su tada vodili program i oni su napravili priču iz šale jer se naša duetska pesma zvala 'Svadbe će da bude'“.

1/12 Vidi galeriju Anica Milenković nekad i sad Foto: Zorana Jevtić, Pritnscreen, Printscreen

Gostujući u televizijskom formatu „1na1“, folk zvezda je detaljnije rasvetlila okolnosti pod kojima su funkcionisali, napominjući da su oboje u tom periodu imali zasebne emotivne partnere:

„Istina je da je Baja imao svoj život, ja osmogodišnju vezu, ali baš smo bili dobri. Mi smo se čak šalili po turnejama, svi su želeli da nas vide zajedno“.

U nastavku ispovesti, pevačica je stavila tačku na sva nagađanja o navodnoj ljubavnoj romansi:

„Bili smo dobri drugari, a on je tada bio mnogo dobar dasa. Bili smo lep par, ali zaista nismo bili zajedno. Možda bi neko to danas iskoristio kao dobar marketing, ali mi nismo jer nam to nije bilo potrebno. Imali smo ime, nije nam bilo potrebno. Naše generacije su drugačije razmišljale. O našim zajedničkim turnejama priča se i dan danas iako su mnoge kolege išle. Kad nas dvoje izađemo, to je neka euforija... Sve mi je to slatko, ali istina je da nikada nismo bili zajedno.“

Radila poslove o kojima mnoge javne ličnosti ne bi ni razmišljale

Kako bi obezbedila finansijsku sigurnost i krov nad glavom svojoj deci, Anica se u Americi uhvatila u koštac sa poslovima o kojima mnoge javne ličnosti ne bi ni razmišljale. Na pitanje kako gleda na taj period, ističe da su je teška vremena naučila prilagodljivosti i borbenosti.

- Sve sam ja radila. Sada, kada sa ove tačke gledišta gledam, ništa mi teško nije palo. U početku se čoveku sve novo čini teško, da li i će moći, ali se čovek navikne. Sve je to život, lepo je naučiti, što više stvari znati - rekla je ona.

Ono što je javnost posebno zaintrigiralo jesu sami poslovi kojima se tamo bavila – od čišćenja kuća i brige o starima, pa sve do upravljanja teškim teretnim vozilima.

1/9 Vidi galeriju Anica Milenković Foto: Printscreen

- Kamion je bio zadnje dve i po godine. Fino je bilo, veliko, drugačije. Čovek m ora sve da proba, ne treba da se vežemo samo za jedan posao, jer nikada čovek ne zna šta može da mu se desi. Radila sam i čišćenje kuća, čuvala stare ljude… Taj period života mi najbolje uspomene budi jer me je rad sa tim ljudima mnogo čemu naučio. Nije sramota ništa raditi - istakla je Milenkovićeva za "Amidži šou".