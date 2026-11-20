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Viktor Živojinović i njegova devojka Aleksandra uneli su prazničnu atmosferu u svoj papreno skup stan od 700.000 evra na 40. spratu na Novom Beogradu, ali je njihova jelka iznenadila mnoge. Iako su svi od njih očekivali pravi luksuz i raskoš, par se ovoga puta odlučio za potpuni minimalizam, pa na drvetu nema ni jedne jedine kugle, već samo sitne lampice i jedna ogromna crvena plišana crvena mašna.

Ipak, ono što je svima zapalo za oko jeste neobičan gost na samom vrhu jelke, gde se umesto zvezde udobno smestio njihov sivi papagaj. Aleksandra je ovaj hit prizor odmah podelila na Instagramu uz duhovit komentar da je to „vrh za koji nisu znali da im treba“.

Foto: Printscreen

Nema sumnje da je njihov pernati ljubimac ukrao svu pažnju i napravio pravu pometnju na društvenim mrežama.

Aleksandra se nedavno susrela sa negativnim komentarima vezanim za fizički izgled

Viktor već neko vreme uživa u vezi sa Aleksandrom Gašić koja se nedavno preselila kod njega u stan od 700.000 evra na Novom Beogradu.

Njegov dom nalazi se na 40. spratu, a nekoliko puta Brenin naslednik podelio je na Instagramu kadrove iz stana. Aleksandra je jako aktivna na Instagramu de se nedavno susrela sa negativnim komentarima vezanim za fizički izgled jer su mnogi komentarisali da izgleda drugačije na Instagramu nego uživo.

1/3 Vidi galeriju Viktor Živojinović Foto: Printscreen/Instagram

- Njemu sam najbolja. I da, moj dečko jako lepo kuva pa sam nabacila koju kilicu, nemojte da ste tako strogi. On je izabrao - napisala je Aleksandra.

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