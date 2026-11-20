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HIT SCENE U BELOJ KUĆI! Učesnici prasnuli u smeh zbog urnebesnih snimaka, pogledajte šta ih je najviše oduševilo (VIDEO)
- Na kraju emisije 'Gledanje snimaka' Ivana Šopić pustila je kompilaciju smešnih klipova koja je nasmejala učesnike Bele kuće.
- Najviše su ih zabavile Lepi Mića, Miljana i Sandra, kao i Janjuš zbog šala na Dačin račun i njegov hotel.
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Na samom kraju emisije "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je kompilaciju smešnih klipova, kojima se svi uvek posebno obraduju.
Ovoga puta najviše su ih zasmejale izjave Lepog Miće, kada nekoliko istih reči ponavlja uporno, ali i Miljana i Sandra koje su ga imitirale.
Takođe smeh do suza izvazvao je i Janjuš koji se šalio na Dačin račun i na račun njegovog hotela kao i recenzija na isti.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastakvu:
Pogledajte dodatni snimak:
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