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Pevač MC Stojan svojevremeno je iznenadio javnost kada je na društvenim mrežama podelio fotografije sa građanskog venčanja i otkrio da je stao na "ludi kamen". Iako tada nije želeo da otkriva mnogo detalja o svom privatnom životu, sa objavljenih fotografija moglo se videti da je ceremonija održana u Bugarskoj.

Zorana o MC Stojanu

Nakon što je vest o njegovom venčanju odjeknula u javnosti, oglasila se i njegova bivša devojka, pevačica Zorana Mićanović, sa kojom je svojevremeno bio u kratkoj vezi. Njihova romansa tada je izazivala veliku pažnju, a mnogi su spekulisali da je reč o marketinškom triku.

1/8 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Damir Dervišagić

Zorana je tada, gostujući u emisiji „Amidži šou“, govorila o njihovom odnosu i otkrila da li je među njima zaista postojala ljubav.

1/7 Vidi galeriju Zorana Mićanović i MC Stojan nakon raskida ostali u dobrim odnosima Foto: Printscreen Instagram, Shutterstock, ATA images, Printscreen

- Niko ne veruje, ali ja kažem da je bilo sve istinito i pravo, ali nismo našli zajednički jezik, zato smo se rastali. MC Stojan je neko koga sam ja predstavila javno, ako neko dođe ja ću ga predstaviti javno. Nikog sa estrade osim Stojana nisam imala - rekla je pevačica.

Jovana Cvijanović o MC Stojanu

Podsetimo, i bivša rijaliti učesnica Jovana Cvijanović bila je u emotivnoj vezi sa muzičarem Markom Stojkovićem, poznatijim kao MC Stojan, te je tokom učešća u Eliti 8 iznosila šok detalje iz njihovog odnosa.

1/5 Vidi galeriju Jovana Cvijanović Foto: Printscreen Pink

- Dva meseca pre rijalitija sam saznala neke stvari o njemu. Saznala sam da voli muški rod - priznala je Cvijanovićeva tokom takmičenja u "Zadruzi" i iznenadila sve.