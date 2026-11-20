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Voditeljka Sanja Marinković odavno je na malim ekranima, a o njenom životu se štošta zna. Malo je poznato šta je Sanja završila, dok voditeljka ne radi u svojoj struci.

Sanja Marinković je u više navrata isticala da je kao mala imala želju da gradi karijeru u medijima, ali su je životne okolnosti i odluke vodile na različite strane.

Posle završetka gimnazije, primarni fokus stavila je na sticanje obrazovanja u poslovnim naukama.

Svoj akademski put započela je upisom menadžmenta na Višoj poslovnoj školi. Uspešno je završila ove studije i stekla prvu diplomu, ali se tu nije zaustavila u pogledu daljeg usavršavanja.

Želeći da proširi svoje znanje, Sanja je odlučila da nastavi obrazovanje na studijama finansijskog menadžmenta.

Studije je svojevremeno privela kraju i zvanično stekla diplomu Univerziteta Megatrend.

1/5 Vidi galeriju Voditeljka je nailazila na podršku prijatelja i porodice Foto: Printscreen Pink, Petar Aleksić, Kurir Televizija

"Sin mi je radoznao"

Podsetimo, Sanja Marinković pripremala je sina za novo životno poglavlje, u akademskim vodama, a o njegovom izboru studija ovako je govorila:

- Strahinja je radoznao i energičan, voli preduzetništvo i kreativne izazove. Još istražuje koji fakultet bi studirao, ali jasno je da ga zanimaju oblasti koje spajaju inovaciju i praktičnost, komunikaciju i biznis. Trudiću se da ga podržim u svakom njegovom izboru.

- Pustiti dete u svet nije lako, a verujem da smo mu dali krila koja će ga nositi gde god poželi - rekla je potom voditeljka za "Hello!".

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