VODI EMISIJU NA PINKU DECENIJAMA, A TO UOPŠTE NIJE ZAVRŠILA! Pogledajte kog je obrazovanja Sanja Marinković
- Sanja Marinković već decenijama vodi emisiju na Pinku, a u javnosti je ponovo otvoreno pitanje njenog obrazovanja.
- Članak navodi da ona nije završila fakultet, iako je dugo jedno od prepoznatljivih TV lica.
Voditeljka Sanja Marinković odavno je na malim ekranima, a o njenom životu se štošta zna. Malo je poznato šta je Sanja završila, dok voditeljka ne radi u svojoj struci.
Sanja Marinković je u više navrata isticala da je kao mala imala želju da gradi karijeru u medijima, ali su je životne okolnosti i odluke vodile na različite strane.
Posle završetka gimnazije, primarni fokus stavila je na sticanje obrazovanja u poslovnim naukama.
Svoj akademski put započela je upisom menadžmenta na Višoj poslovnoj školi. Uspešno je završila ove studije i stekla prvu diplomu, ali se tu nije zaustavila u pogledu daljeg usavršavanja.
Želeći da proširi svoje znanje, Sanja je odlučila da nastavi obrazovanje na studijama finansijskog menadžmenta.
Studije je svojevremeno privela kraju i zvanično stekla diplomu Univerziteta Megatrend.
"Sin mi je radoznao"
Podsetimo, Sanja Marinković pripremala je sina za novo životno poglavlje, u akademskim vodama, a o njegovom izboru studija ovako je govorila:
- Strahinja je radoznao i energičan, voli preduzetništvo i kreativne izazove. Još istražuje koji fakultet bi studirao, ali jasno je da ga zanimaju oblasti koje spajaju inovaciju i praktičnost, komunikaciju i biznis. Trudiću se da ga podržim u svakom njegovom izboru.
- Pustiti dete u svet nije lako, a verujem da smo mu dali krila koja će ga nositi gde god poželi - rekla je potom voditeljka za "Hello!".
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