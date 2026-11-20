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Malo nakon što je odjeknula informacija da je Dinu Merlinu otkazan koncert na Splitskoj rivi, koji je trebalo da održi 30. decembra u okviru Adventa, velike su šanse da će i njegov koncert u Crnoj Gori takođe biti otkazan, prenose mediji. I u Crnoj Gori razmatraju otkazivanje Dinovog koncerta koji je planiran za reprizu Nove godine u Baru.

Razlog su, kako tvrdi izvor, i te kako visoki troškovi.

1/5 Vidi galeriju Pevač u epicentru neprilika Foto: BoBa Nikolić, Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, Boba Nikolć

- Njegov honorar, kao i rajder lista sa tehničkim zahtevima koju je pevač dostavio, prelaze sumu od 300.000 evra. Opština Bar ne može toliko novca da izdvoji za organizaciju koncerta, to prevazilazi budžet koji ima opština. Sve se glasnije govori o cifri među stanovnicima Bara, a koji su se izričito pobunili zbog sume koju bi Merlin koštao njihov grad - rekao je izvor za "Telegraf".

Čelni ljudi Opštine Bar kontaktirali su menadžment čuvenog pevača, sa molbom da se smanji njegova rajder lista i ukupni troškovi vezani za tehniku.

- Ukoliko ne dođe do dogovora i značajnog smanjenja izdataka, izvesno je da će Merlinov koncert biti otkazan - dodao je pomenuti izvor.

Konačna odluka trebalo bi navodno da bude poznata u narednih nekoliko dana.

Gradonačelnik se oglasio povodom otkazivanja koncerta u Splitu

Podsetimo, koncert sarajevskog kantautora Dina Merlina, koji je trebalo da se održi 30. decembra na splitskoj Rivi, zvanično je otkazan nakon reakcije javnosti i peticije pokrenute pre nekoliko dana. Odluku o otkazivanju saopštio je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta na konferenciji za medije.

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„Dužan sam da obavestim javnost da sve ide u smeru toga da ugovor za Dina Merlina neće biti zaključen“, rekao je Šuta, a preneo Dalmatinski portal.