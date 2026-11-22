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Finansijski problemi pevačice Jelene Karleuše nastavljaju da se gomilaju! Najnoviji podaci Narodne banke Srbije (NBS) pokazuju da su računi njihovih preduzetničkih radnji trenutno u blokadi zbog prinudne naplate, a dok se kod pop zvezde iznos blokade popeo na gotovo 1,8 miliona dinara, ni njen nekadašnji najbliži saradnik Zoran Birtašević ne može da se pohvali mnogo boljom finansijskom situacijom.

1/7 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Zoran Birtašević Foto: Damir Dervišagić, Printscrren, Instagram/zoranbirtasevic, Kurir, Instagram Printscreen

Evidencija NBS

Naime, preduzetnička radnja pop zvezde, registrovana pod punim nazivom „JK ENTERTAINMENT", nalazi se u blokadi od 6. novembra ove godine, odnosno već 14 dana, prema preseku od 20. novembra 2026. godine. Ukupan iznos blokade dostigao je 1.814.511,76 dinara!

Ono što posebno privlači pažnju jeste činjenica da je suma značajno porasla za svega nekoliko dana. Podsetimo, prema podacima objavljenim 12. novembra, Karleušina firma bila je blokirana za 788.703,15 dinara. To znači da je iznos blokade u međuvremenu uvećan za više od milion dinara!

Kada se pogleda istorijat poslovanja, ovo nije prvi put da se pevačicina firma suočava sa prinudnom naplatom. U prethodnih pet godina njen račun bio je blokiran ukupno 35 dana. Prve blokade zabeležene su još u oktobru 2023. godine, kada je račun bio blokiran u dva navrata, a slična situacija ponovila se i u septembru 2024. godine. Posebno je zanimljivo da je tokom oktobra ove godine blokada trajala čak 11 dana, da bi samo nekoliko nedelja kasnije usledio novi udar na poslovanje njene firme.

Ni menažderu ne cvetaju ruže

Međutim, Karleuša nije jedina koja se našla u evidenciji NBS. Ni njen bivši menadžer Zoran Birtašević ne može da se pohvali stabilnim poslovanjem. Njegova preduzetnička radnja registrovana je pod nazivom "SHOWLAB" i takođe ima status „Blokiran po osnovu prinudne naplate".

1/6 Vidi galeriju Karleuša se zadužila za još milion, račun blokiran i njenom bivšem menadžeru zbog prinudne naplate! Foto: Printscreen

Prema podacima NBS, blokada Birtaševićeve firme počela je 12. novembra 2026. godine, a iznos blokade dostigao je 262.733,28 dinara. Njegova agencija je, prema istorijatu za prethodnih pet godina, u blokadi provela ukupno 51 dan, a posebno je interesantno da je tokom oktobra i novembra ove godine više puta imala probleme sa prinudnom naplatom.

Ovakvi podaci dolaze u trenutku kada su u javnosti nedavno predstavljeni finansijski rezultati poslovanja nekadašnjih bliskih saradnika. Kako je Kurir ranije pisao, Birtaševićeva firma „Šoulab" za poslednje tri obračunske godine, od 2023. do 2025, prijavila je ukupne prihode od oko 557.654 evra!

Prema podacima Agencije za privredne registre, prihodi njegove firme u 2023. iznosili su 13.602.000 dinara, odnosno oko 116.058 evra. Već naredne godine cifra je porasla na 21.768.000 dinara, što je približno 185.734 evra, dok je tokom 2025. prijavljeno čak 29.987.000 dinara, odnosno oko 255.862 evra.

1/5 Vidi galeriju Puklo prijateljstvo Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ipak, visoki prihodi nisu značili i pozitivno poslovanje. Naprotiv, Birtaševićeva firma je tokom sve tri godine iskazivala neto gubitke. U 2023. oni su iznosili 9.305.000 dinara, u 2024. godini 4.607.000 dinara, dok je 2025. završena sa minusom od 6.750.000 dinara. Kada se sve sabere, ukupni neto gubici za ovaj period premašili su 20 miliona dinara! Jelena u plusu 2,5 miliona evra

Sa druge strane, finansijski izveštaji Karleušine firme pokazuju potpuno drugačiju sliku. Dok se njen bivši menadžer suočavao sa gubicima, pevačicina preduzetnička radnja „JK entertejnment Beograd" u istom trogodišnjem periodu ostvarila je ukupnu dobit od oko 2.515.342 evra!

1/7 Vidi galeriju Pop zvezda u epicentru dešavanja Foto: Privatna arhiva

Prema podacima APR, dobit u 2023. godini iznosila je 84.417.000 dinara, odnosno oko 720.282 evra. Tokom 2024. godine dostigla je 94.464.000 dinara, što je približno 806.007 evra, dok je u 2025. godini porasla na 115.917.000 dinara, odnosno oko 989.053 evra.

Dakle, dok je Karleušina firma za tri godine prijavila milionsku dobit u evrima, najnoviji podaci NBS pokazuju da se sada suočava sa novom blokadom, čiji je iznos u kratkom roku premašio 1,8 miliona dinara. Ni Birtaševićeva agencija nije izbegla prinudnu naplatu, pa se postavlja pitanje šta se dešava sa poslovanjem nekadašnjeg tandema koji je godinama zajedno radio.

Inače, prinudna naplata predstavlja postupak u kojem NBS, na osnovu odgovarajućeg izvršnog rešenja ili naloga, sprovodi naplatu dospelih obaveza sa računa dužnika bez njegove saglasnosti. Iz samog podatka o blokadi nije moguće utvrditi kome se novac duguje niti po kom konkretnom osnovu je pokrenut postupak.

Kurir je jule pokušao da dobije komentar od Karleuše i Birtaševića, ali odgovor do zaključenja teksta nije stigao.

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