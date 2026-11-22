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Seka Aleksić ume da privuče pažnju gde god da se pojavi. Ovoga puta to joj je pošlo za rukom na beogradskom aerodromu kada se uputila na let za Beč. Zatekli smo folkerku tokom ukrcavanja u avion, a iako se trudila da prođe neopaženo i izbegne znatiželjne poglede, putnici su uspeli da je fotografišu.

Pravi se neprimetna

Seka je ovoga puta odlučila da se pojavi u potpuno opuštenom izdanju, pa je za put odabrala helanke i udobnu garderobu, dajući prednost komforu umesto glamuroznih kombinacija kakve inače možemo da vidimo na njenim nastupima i javnim pojavljivanjima. Bez preteranog doterivanja, pevačica je delovala kao da joj je najvažnije da putovanje protekne što prijatnije.

Ipak, jedan detalj posebno je privukao pažnju. Seka se na let za austrijsku prestonicu ukrcala u biznis klasi, gde se i smestila, pa je očigledno da je za ovo putovanje želela sebi da obezbedi dodatnu udobnost.

Odmerena

1/5 Vidi galeriju Pevačica skreće pažnju na sebe Foto: Kurir

Dok je prolazila aerodromom, pevačica nije želela da privlači pažnju, a njeno opušteno izdanje dodatno je odavalo utisak da je ovog puta želela da bude potpuno rasterećena. Međutim, pokušaj da izbegne objektive nije joj uspeo, jer su naši fotografi zabeležili svaki detalj njenog dolaska i ukrcavanja.

Malo šminke

Seka je poznata po tome što na sceni vodi računa o svakom detalju, od garderobe do šminke i frizure, ali kada su putovanja u pitanju, očigledno joj je udobnost na prvom mestu. Ovoga puta nije bilo visokih potpetica, svečanih kombinacija ni estradnog glamura- samo helanke, opušten stil i let za Beč.