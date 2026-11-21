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Potez Nikole Rokvića svojevremeno je jako razočarao njegovu koleginicu, koja ne krije šta se tačno dogodilo.

U pitanju je Vera Matović, čuvena pevačica i dobra prijateljica njegovog pokojnog oca Marinka Rokvića.

"Plakala sam i branila se..."

1/7 Vidi galeriju Nikola Rokvić Foto: Damir Dervišagić

Pevačica je jednom prilikom navela da su je Nikola Rokvić i njegov brat Marko izvređali na društvenim mrežama jer je svojevremeno zalepila svoje plakate na pakovanja kisele vode za ljude koji su u Republici Srpskoj pretrpeli poplave.

Vera je otkrila da su joj ljudi tražili postere kako bi se videlo ko je poslao pomoć, a fotografija sa donacijom završila je odmah na Fejsbuku i Instagramu.

1/4 Vidi galeriju Vera Matović i Ljuba Aličić Foto: Printscreen Pink

- Taj koji je fotografisao pakete vode verovatno nije hteo to da zlupotrebi. Da bi me posle sinovi Marina Rokvića prozvali da sam dno dna i da sam seljanka koja je iz Čačka došla na Dedinje da živi - prisetila se pevačica u emisiji "Grand Magazin" i nastavila:

- Ja sam plakala i branila se da nemam ništa protiv toga, ali mi je jako bilo žao. Zašto baš to da doživim od njih? Da je to bilo od nekog drugog sa strane, pa 'ajde, nije važno. Ali privatno smo bili dobri... Ja sam moju decu vaspitala da ne vređaju! Posle ih je bilo sramota.

"Ne vidim razlog zbog čega bi tako nešto uradio"

- Ja sam osoba koja je lepo vaspitana, a to je bilo na njegovu dušu i na dušu njegovih sinova. Ne vidim razlog zašto su to uradili, jer se mi kao kolege cenimo - zaključila je bila tad.

Pet godine bez Marinka

Legendarni pevač narodne muzike, Marinko Rokvić, preminuo je 6. novembra 2021. godine u 68. godini nakon borbe sa opakom bolešću.

1/6 Vidi galeriju Marinko Rokvić Foto: Printscreen/Instagram, Pritnscreen/Instagram, Dragana Udovičić

Marinko je iza sebe ostavio trojicu sinova, Nikolu i Marka, koje je dobio iz braka sa suprugom Slavicom, kao i sina Darija, kojeg je dobio iz vanbračne zajednice.