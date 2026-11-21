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Protiv koncerta Severine Vučković, planiranog za doček Nove 2027. godine u Tuzli, pokrenuta je peticija kojom građani zahtevaju otkazivanje njenog nastupa i preusmeravanje novca namenjenog za muzički program u potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Za muzički program planiran je iznos od 230.000 konvertibilnih maraka, odnosno oko 117.600 evra, a inicijativa je objavljena na platformi Peticijeonline.com.

1/5 Vidi galeriju Severina i Milan Popović Foto: ATAIMAGES, Printscreen/ Instagram

Ipak, u celoj priči postoji detalj koji je privukao posebnu pažnju. Naime, PET/CT uređaj, za čiju nabavku potpisnici peticije traže da se obezbedi novac, već je stigao u UKC Tuzla!

Aparat je isporučen još 25. septembra, u okviru projekta vrednog oko 9,2 miliona konvertibilnih maraka.

Ugovor za novogodišnji program već potpisan

Dodatnu okolnost predstavlja činjenica da je ugovor za organizaciju novogodišnjeg programa već potpisan, i to 2. juna. Zbog toga bi eventualno otkazivanje koncerta moglo da izazove i određene finansijske posledice.

Niko više ne želi da je sluša

Inače, hrvatskoj pevačici, koja je u poslednje vreme više politički aktivna nego što se bavi svojim primarnim zanimanjem, karijera polako doživljava sunovrat. Njeni koncerti se u poslednje vreme održavaju mahom u polupraznim dvoranama, a neki od njih se i otkazuju i pomeraju za nekoliko mesec zbog izuzetno loše prodaje ulaznica.

1/4 Vidi galeriju Severina Foto: Printskrin Instagram

Da je Severina u ozbiljnom problemu što se tiče posla, ali i da joj popularnost polako opada jer već dugo nema hit, primetila je i publika, ali i korisnici društvenih mreža. To je bio slučaj i s njenim koncertom koji je imala u Mariboru, u Sloveniji.

- Svuda je pukla. Bavljenje politikom puno košta! Bila je žurka sinoć na Severini. Očekivao sam više ljudi. Izgleda u Mariboru više vole Cecu - glase samo neki od komentara na Iksu.