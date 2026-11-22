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Pevačica Sofija Dacić iznenadila je svoje pratioce objavom na Instagramu, gde je pokazala raskošan buket od čak 101 crvene ruže koji joj je stigao na kućnu adresu. Iako nije otkrila ko joj je poslao cveće, jasno je da je ovaj gest izmamio osmeh na njeno lice.

Sofija nije krila oduševljenje, pa je fotografiju velikog buketa podelila sa pratiocima i uz nju ostavila kratku, ali značajnu poruku:

- Već znam da će ovaj dan biti lep - napisala je pevačica.

Sofija Dacić Foto: Printscreen Instagram

Ipak, identitet osobe koja joj je priredila ovakvo iznenađenje ostao je misterija. Upravo zbog toga mnogi su se zapitali ko je novi muškarac koji Sofiji šalje ovako raskošne poklone.

Posebnu pažnju objava je privukla i zbog njenog bivšeg supruga Igora Kojića, koji je u međuvremenu ponovo stao na ludi kamen. Igor je započeo novo poglavlje života sa izabranicom Nikolinom, koja je u drugom stanju, dok Sofija, sudeći po najnovijoj objavi, takođe ne oskudeva u romantičnoj pažnji.

1/5 Vidi galeriju Igor Kojić venčanje Foto: Printscreen Instagram/snezanafi, Privatna arhiva, Screenshot, Marko Kranjc

U braku proveli svega osam meseci

Podsetimo, brak Sofije Dacić i Igora Kojića nije dugo potrajao, a nakon svega osam meseci zajedničkog života odlučili su da se raziđu.

Pevačica je svojevremeno govorila o tome kako je upoznala Igora i otkrila da njihov susret nije bio unapred planiran. Kako je ispričala, sreli su se sasvim slučajno u gradu, a u prvi mah ga čak nije ni prepoznala jer je nosio kapu.

Sofija je tada otkrila i jedan zanimljiv detalj sa njihovog prvog susreta, kompliment koji je dobila za frizuru.

- Taj dan sam bila kod frizera i izgleda da se isplatilo, rekao mi je da mi je lepa frizura. Tako je sve počelo - ispričala je pevačica.

Iako je njihova ljubavna priča završena nakon kratkog braka, Sofija je sada ponovo privukla pažnju javnosti, a ostaje da se vidi da li će otkriti ko je misteriozni pošiljalac 101 crvene ruže.

1/7 Vidi galeriju Igor Kojić i Sofija Dacić u vreme ljubavi Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

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