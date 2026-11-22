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Jedna od najpoznatijih pesama Zdravka Čolića, "Ona spava", decenijama osvaja srca publike, ali malo ko zna da se iza emotivnih stihova krije potresna životna priča koja je obeležila čitavu jednu epohu.

1/6 Vidi galeriju DINO MERLIN STVARNO IZNENADIO SA GOSTOM IZNENAĐENJA! Na binu izašo Zdravko Čolić, publika vrištala iz petnih žila Foto: Petar Aleksić

Teška sudbina

Pesma je objavljena 1974. godine, a tekst je napisao Velizar Sofranac. Iako su je generacije slušale i pevale, mnogi nisu znali da se njena priča povezuje sa sudbinom Milice Kostić, devojke iz Kruševca čiji je život tragično prekinut nakon pokušaja bekstva od seksualnog nasilja.

Milica je bila učenica srednje medicinske škole, a imala je samo 18 godina kada je 1974. godine doživela stravičnu sudbinu. Prema tadašnjim svedočenjima, jedan mladić namamio ju je u stan pod izgovorom da treba da pozove njegovu devojku. Međutim, tamo su je čekala još četvorica mladića, a njihova namera bila je da je grupno siluju.

Kada je shvatila šta se sprema, Milica je odbila njihove zahteve i pokušavala da ih ubedi da je puste. Molila ih je, plakala i pružala otpor, ali oni nisu odustajali.

U jednom trenutku, jedan od mladića navodno je predložio ostalima da odustanu od svojih namera, uz reči da je devojka nevina i da ne želi da učestvuje u tome. Ipak, Milica je i dalje bila zarobljena u stanu i tražila način da se spase.

Skočila sa 11. sprata kako bi pobegla od nasilnika

Kada joj se ukazala prilika da ostane sama u sobi, Milica je donela očajničku odluku. Skočila je kroz prozor sa 11. sprata Rubinove kule u Kruševcu, pokušavajući da izbegne nasilje koje joj je pretilo.

Nikad se nije probudila iz kome

Sa teškim povredama prevezena je u bolnicu, gde je, uprkos naporima lekara, ubrzo pala u duboku komu iz koje se nikada nije probudila.

Pre nego što je izgubila svest, uspela je da razgovara sa inspektorom Dobrivojem Stefanovićem i ispriča mu šta se dogodilo. Njene reči ostale su zabeležene kao jedno od najpotresnijih svedočenja ovog slučaja.

Inspektor Dobrivoje Stefanović je popričao sa Milicom, koja je bila u teškom stanju. Prenosimo vam kako je tekao njihov razgovor:

- Pitao sam je: "Gde si bila?"

Milica je odgovorila: "Bila sam u školi. Sa drugaricama..."Trebalo je da imaju nešto - kao pismeni. Zatim se opet probudila i rekla: "Išla sam sa nekim dečkom do jedanaestog sprata da pozovem njegovu devojku".

Ja sam je pitao: "A što si ti išla?"

Rekla je: "Taj dečko mi je rekao da ta devojka ima stroge roditelje i da je samo pozovem." Tada je opet zaspala. Par minuta kasnije Milica se probudila i rekla: "Bili smo na jedanaestom spratu". Rekla je da je, pošto je izašla, videla na liftu.

Pitao sam je: "Da li si sama skočila ili te je neko gurnuo?"

Rekla je: ’Ja sam sama skočila kroz prozor.’

Pitao sam: ’Zašto?’

Rekla je: "Nisam više mogla da izdržim... Jedino sam na taj način mogla da sačuvam svoju čast."

Posle toga, Milica je pala u duboku komu, iz koje se, nažalost, nije probudila.

Ovako ide tekst pesme

Poput zvijezda, poput trava

I tišine što nas spaja

Poput rana što nas bole

Poput djece što se vole

Ona spava, ona spava

Ona spava, spava, spava, ona spava

Ona spava, ona spava

Ona spava, spava, spava, ona spava

[Refren]

Nikad više snene oči

Nikad više crne kose

Nikad više noge bose

Što je nose, što je nose

Neće vidjet smiraj dana

Ona spava, ona spava

Nek umuknu sva zvona

Da ne zvone, da ne zvone

Ustrijelite sve ptice

Da ne lete, da ne lete

I okujte sva mora

Da ne šume, da ne šumе

Pustite je, neka spava

Nеka spava, spava, spava, neka spava

Pustite je, neka spava

Neka spava, spava, spava, neka spava



Poput zvijezda, poput trava

I tišine što nas spaja

Poput rana što nas bole

Poput djece što se vole

Ona spava, ona spava

Ona spava, spava, spava, ona spava

Ona spava, ona spava

Ona spava, spava, spava, ona spava

[Refren]

Nikad više snene oči

Nikad više crne kose

Nikad više noge bose

Što je nose, što je nose

Neće vidjet smiraj dana

Ona spava, ona spava

Nek umuknu sva zvona

Da ne zvone, da ne zvone

Ustrijelite sve ptice

Da ne lete, da ne lete

I okujte sva mora

Da ne šume, da ne šume

Pustite je, neka spava

Neka spava, spava, spava, neka spava

Pustite je, neka spava

Neka spava, spava, spava, neka spava

Pustite je, neka spava (Oh, neka spava)

Neka spava, spava, spava, neka spava (Oh!)

Pustite je, neka spava (Oh, neka spava)

Neka spava, spava, spava

Ona spava

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