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Mia Borisavljević godinama je u braku sa suprugom Bojanom Grujićem sa kojim je dobila dve ćerke, a jednom prilikom je otvoreno govorila o njihovom odnosu, ali i o tome kako gleda na razvod.

Prvo se osvrnula na roditeljstvo istakavši koliko se život promeni kada čovek dobije decu:

1/11 Vidi galeriju Mia Borisavljević sa Bojanom Grujićem nekad i sad Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

"Kad dođu deca, mnogo manje misliš na sebe"

- Kad dođu deca, mnogo manje misliš na sebe. Ko nema decu, neka maksimalno brine o sebi jer će doći momenat kada nećete više moći da budete na prvom mestu - rekla je Mia, pa otkrila kako će se ona i Bojan izboriti sa udvaračima svojih ćerki kad porastu.

Muž ima pušku

- Bojan uvek kaže: "Ja imam pušku!". On je lovac, tako da će Ema i Tea imati neku pratnju i pucaće se iza njih - rekla je Mia , pa se dotakla teme razvoda istakavši koliko to učestala stvar u poslednje vreme.

"Ne bismo došli do izražaja ako bismo se razveli"

- Baš je zavladala ta neka pošast razvoda, mi nećemo sada jer ne bismo došli do izražaja - našalila se, pa nastavila:

- Mislim kad prestane ljubav, tada sve prestaje i džabe poštovanje. Sve počinje i završavala se s ljubavlju. Čuvamo ljubav, ali nemam neki recept. Kad bi neko znao taj recept, bio bi milioner - konstatovala je pevačica u emisiji "Premijeri Vikend Specijal".

Inače, Mia i Bojan žive u luksuznom stanu u Beogradu, a mnogi ne znaju da pored toga, ona poseduje i dve kuće u Valjevu.

Osim pevanja, pevačica je zahvaljujući ljubavi prema fitnesu razvila još jedan biznis, ali pored svih obaveza stiže i da se posveti porodici.

1/4 Vidi galeriju Mia Borisavljević Foto: Printscreen Instagram

Nedavno bila u centru skandala

Mia Borisavljević nedavno se našla u centru skandala kada se oglasila za medije njena komšinica, koja je otkrila kakve probleme im pravi pevačica.

Miran kraj, tada je bio nemiran 3 meseca jer je Mia rušila i bušila i renovirala svoja čak dva stana u istoj zgradi. Komšinica tvrdi da je pevačica htela da proširi stan, ali su je u tome sprečili.

Komšinica: "Želim pravdu"

- Ona i njen suprug Bojan su mnogo lepi, ali karakter, je l se o tome može govoriti? Nisam joj simpatična, jer ja pravdu želim, a nepravdu ne volim. Od terase je htela da pravi sobu, a dva stana je kupila. Nikad joj nije dosta, nedovoljno para. Šta će joj dva stana? Zašto proširenje na uštrb komšija? Pitanje je da li zgrada to može da izdrži, da li je dovoljno armirana. Ja sam išla u komunalnu inspekciju da izađu, zbog nje, ona je ljuta na mene, ali neka je ljuta, ja sam na vreme obavestila komunalnu inspekciju. Biće neko drugi kriv, biće mnogo više problema. Ne možemo to dozvoliti da od terase koja je metar da se pravi soba. Ima stan od 100 kvadrata - ispričala je komšinica, tada za Blic.

- Mi nismo mogli živeti tri meseca od radova kada je renovirala, to je bio kamenolom u njenom stanu. Nisam znala šta da radim, imala sam bašticu, pa sam preko dana izlazila da ne čujem buku.

1/4 Vidi galeriju Mia Borisavljević cepa drva Foto: Printscreen Instagram

Mia otrkila istinu

Mia se tada oglasila za medije:

- Ovaj stan sam kupila 2014. godine i tada je renoviran. Sve je bilo prijavljeno opštini, radovi su plaćeni i nisam imala nikakvih problema. Ne znam ko je ta žena i zašto to priča nakon više od 10 godina - rekla je Mia koja je potom prokomentarisala izjavu komšinice da "neće dozvoliti da se od terase pravi soba".

- E pa dozvolila je! Šta da joj radim, ali ja sam napravila sve baš kako sam htela i planirala, nisam nju pitala. Gospođo, šta da vam kažem, ali nije na vama da odlučite - rekla je pevačica i za kraj poručila:

- Zaista nisam nikada imala problema sa komšijama i sada ne znam o kojoj ženi je reč. Ne sećam se čak da sam imala problem ni pre 10 godina kada su izvođeni radovi. Ali eto, ako je nekome i smetalo to je bila ta žena - kroz smeh je rekla Mia.

1/6 Vidi galeriju Mia Borisavljević Foto: Instagram, Pritnsceen, Privatna Arhiva

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