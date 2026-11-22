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Mimi Mercedez nedavno se našla u prilično uznemirujućoj situaciji kada je jedan obožavalac saznao privatnu adresu njenih roditelja i odlučio da pošalje jezivi paket.

Na vrata im je stiglo svinjsko srce, što je preplašilo porodicu poznate reperke. Mimi se jednom prilikom prisetila jezivog prizora koji je njena mama zatekla, a kako je istakla, dostava je od samog početka izgledala sumnjivo.

1/5 Vidi galeriju Mimi Mercedez na PZE Foto: ATA images

Došao je čovek u Puntu

- Mojoj mami je stigao paket, ona me zove i kaže da je stigao neki paket za mene. Ja pitam koja kurirska služba je donela, a ona kaže: "Ne znam, neki lik u Puntu koji liči na Tešu Tešanovića". Ja joj kažem da to ne otvara ni slučajno, samo idi i baci i to je to.

Bez obzira na ćerkino upozorenje da paket odmah baci u smeće, majka Mimi Mercedez je iz radoznalosti otvorila pošiljku, što je dovelo do neprijatne scene:

Uznemirujuća posveta

- Kaže meni mama da je radoznala i da će da pogleda, ja rekoh: "Ma baci to". Dok pričamo, čujem kako čeprka i samo se čuje vrisak. Znaš koliko sam se uplašila? Kaže ona da je bilo srce, nije ljudsko, naravno, i neki papir na kom sve piše naopačke.

Reperka je pojasnila da je obožavalac ovim potezom očigledno aludirao na njen prepoznatljivi alter ego, ali da je takva vrsta pažnje prevršila svaku meru:

- Ja imam tu drugu ličnost "Guda iz huda", pa je on hteo da upakuje, ali dobiti svinjsko srce na kuću svojih roditelja je prebizarno.

Ovako je Mimi nekad izgledala:

1/9 Vidi galeriju Mimi Mercedez Foto: Printscreen

Pored nesvakidašnjeg "poklona", u paketu je bila i poruka, ali i lični kontakt pošiljaoca:

Neka posveta je bila, napisao je kako me gotivi, ostavio je i broj telefona i onda su moji drugari morali da popričaju sa njim da se to ne bi više ponovilo.

"Neki ljudi te istraumiraju iz najbolje namere"

Nakon ovog incidenta, Mimi Mercedez je u potpunosti promenila odnos prema sopstvenoj bezbednosti i privatnosti:

- Od tada nikada više ne govorim iz kog sam dela kraja i to, taksi kad uzimam, ja odem u drugu ulicu, prošetam, neka hvala... Neki ljudi te iz najbolje namere istraumiraju - objasnila je ona.

1/5 Vidi galeriju Mimi Mercedes Mimi Mercedez Foto: Damir Dervišagić, Printscreen Pink Tv

Kurir.rs / Nova

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