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Voditeljka Jovana Jeremić ponovo se našla u centru pažnje javnosti, a ovog puta je šokirala gledaoce kraj malih ekrana i napravi pometnju pred kamerama.

1/4 Vidi galeriju Jovana Jeremić stoji na rukama Foto: Printscreen Instagram

Iako su mogi očekivali da je zateknu u mirnom položaju na stolici, kao i inače, Jovana je se odlučila na novi, neočekivani potez, te je izvela stoj na rukama, pa joj se u tom trenutku zadigla i haljina, pa joj se nazirao i veš!

Ovi neočekivani kadrovi su počeli da se šire po društvenim mrežama brzinom svetlosti, ali su pokrenuli i lavinu reakcija i komentara. O tome se i ona oglasila, naglašavajući svoju fizičku spremnost i pokretljivost:

- Da je J.J. biti lako, J.J. bi bio svako. Žena sajla. Žena stena. Gipka. Okretna. Prilagodljiva. Rastegljiva - napisala je Jovana Jeremić u opisu video snimaka.

"Ja diktiram tempo, Miloš je srećan što me ima"

Podsetimo, Jovana Jeremić se udala za Miloša Stojanovića Tigra, a onda progovorila o njihovom odnosu i ceremoniji:

Bivši suprug Vojislav Milošević joj je, kako je priznala, čestitao.

- Svi su čestitali i iz moje porodice i moj bivši suprug. On je srećan zato što sam ja srećna i što ja u sigurnim rukama. I sa nama je oduševjen - rekla je voditeljka ističući da planove o medenom mesecu želi da zadrži za sebe.

- Ne govorim o planovima, ne govorim o planovima, ne otkrivam što planiram u privatnom životu. Ja postavljam standarde teme, stilove, a na vama je da me pratite, a unaprijed ništa neću govoriti. Miloš je srećan čovek što me ima, ja sam ta koja diktira tempo. Na meni je sve. Prema tome, nikome se više ne pravdam - zaključila je ona u razgovoru za "Blic".

"Sledeće godine će biti opšte narodno veselje"

1/7 Vidi galeriju Jovana Jeremić svadba Foto: Printscreen

Za Jovanu i Miloša ovo je bio veoma emotivan dan, i kako je istakla, njihovoj sreći svedočila je samo porodica, a veliko svadbeno slavlje je u planu za sledeću godinu.

- Samo porodicu. Da se apsolutno ne ljute drugi ljudi koji nisu pozvani, svi će biti pozvani sledeće godine kada je veliko i opšte narodno veselje. To je za publiku. Ovo je bilo za mene, ovo je bilo za mene venčanje i za Miloša za našu dušu, a sledeće godine za medije i za sve. Planiramo veliku svadbu, a ovo je bilo venčanje, svadba je sledeće godine. U ovo doba sledeće godine, tek kroz godinu dana.

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