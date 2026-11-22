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Milica Mitrović uživa u raskošnom domu sa Željkom Mitrovićem i porodicom, a sada je rešila da pokaže kako je dekorisala njihovu vilu povodom predstojećih novogodišnjih praznika.

Milica je poznata po istančanom ukusu, pa ni ovog puta nije bilo greške kada je reč o estetici kojom odiše njijov enrerijer koji je oduševio brojne pratioce na društvenim mrežama.

Milica Mitrović je na Instagramu podelila jedan kutak i pokazala kako je novogodišnju jelku u njihovom domu.

Milica Mitrović Foto: Printscreen Instagram

Pazili na svaki detalj

Dom Milice i Željka Mitrovića privlači veliku pažnju javnosti, a jasno je da je popularni par vodio računa o svakom detalju. Milica je, tako, pokazala i prostrani salon u kojem se nalazi ogroman kaminh, ukrašen novogodišnjom dekoracijom. Sve je izgledalo bajkovito i elegantno.

Milica Mitrović Foto: Printscreen Instagam

Pogledajte još fotografija njihovog doma u galeriji ispod:

1/12 Vidi galeriju Vila Željka Mitrovića Foto: Printscreen/Instagram

Jedno drugom najveći oslonac

Tokom više od tri decenije zajedničkog života, Željko i Milica uspeli su da izgrade jedno od najuticajnijih medijskih carstava u regionu, ali i da, uprkos životu pod budnim okom javnosti, sačuvaju ono najvažnije - porodični mir i bliskost.

Iz njihovog braka rodile su se dve ćerke, Kristina i Andrea, na koje su oboje izuzetno ponosni.

I dok su godine donosile brojne poslovne izazove i obaveze, Željko i Milica nikada nisu krili da su jedno drugom bili najveći oslonac i podrška.

1/6 Vidi galeriju Milica Mitrović Foto: Printscreen, ATA images, Damir Dervisagic, Sonja Spasic

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