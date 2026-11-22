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Bivši muž pevačice Ivane Šašić i nekadašnji rijaliti učesnik Bojan Boki Simić zaprosio je svoju partnerku Oliveru, a romantične kadrove sa prosidbe podelio je sa ljudima na društvenim mrežama.

Olivera se inače profesionalno bavi fitnesom i bodibildingom, a na kadrovima sa veridbe koji su dospeli u javnost vidi se i strasni poljubac budućih mladenaca koji su se odlučili na ovaj važan korak.

1/5 Vidi galeriju Bojan Boki Simić zaprosio partnerku Foto: Printscreen Instagram

Ova vest posebno privlači pažnju budući da je njegovu prošlost obeležila turbulentna ljubavna prilča sa Ivanom Šašić od koje se razveo 2022. godine kada je ona otkrila da ju je prevario sa 14 godina starijom ženom.

Njihov rastanak obeležili su brojni skandali, javne prozivke i iznošenje intimnih detalja iz bračnog života, a sve je kulminiralo tokom Bokijevog učešća u "Zadruzi", kada je pred kamerama govorio o bivšoj supruzi, ali i priznao neverstvo.

"Hvala što me je prevario"

Pevačica se jednom prilikom osvrnula na tu neprijatnu situaciju.

- Hvala mužu što me je prevario, ja sam se rešila budale. Hvala mu, jer drugačije ne bih mogla da ga se rešim. Moja greška je bila u izboru, ja se moje greške reših - izjavila je Ivana.

Ona je istakla da nije imala mira od bivšeg supruga zbog neprekidnog uznemiravanja, a progovorila je i o mogućnosti da ponovo veruje nekom muškarcu.

- Ja nisam mogla da ostanem živa od njega, to je bilo zvanje svaki dan, po ceo dan - priznala je pevačica.

1/5 Vidi galeriju Ivana Šašić tužena strana Foto: Kurir televizjia, Printscreen Grand Magazin, Pritnscreen/Instagram

Napisala testament

Veliki šok usledio je kada je pevačica otkrila da je još pre jedne decenije napisala testament. Pominjući bivšeg muža sa zadrškom, prokomentarisala je tu temu.

- Pogotovu kada je čuo da imam testament napisan, i to je bio jedna od razloga - rekla je.

Sve ide u ruke dece

Ivana je svu svoju imovinu prepisala svojoj deci, postavljajući se zaštitnički prema njima.

- Sve što imam nasleđuju moja deca. Već sam napisala testament, zato što sam stalno na putu, stalno sam negde, vozim, idem, radim, noću putujem... Ne znam, može nešto da mi se desi, a oni maloletni. Da zaštitim njihove interese, da njima ostane to što sam ja stekla. Da niko nema prava da uzima njihovo, nego da zaštitim njih - iskrena je pevačica.

1/9 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

Šašićka je naglasila da je ovu odluku donela još u ranim četrdesetim godinama i da njeni naslednici do skoro nisu ni znali da postoji ovaj dokument.

- To je njihovo, ja nemam ništa. Da imaju 17 i 18 godina, ne znaju da sam napisala testament. Ja sam to uradila pre, pa ima 10 godina sigurno. Ja sam njima sve, ja moram da razmišljam o tome, o njihovom interesu. Sve pola, pola dele - zaključila je brižna majka.

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