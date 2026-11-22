Slušaj vest

Verica Šerifović iza sebe ima uspešnu karijeru i 38 godina radnog staža, od kojih je 27 godina uplaćivala u Srbiji, a 11 godina u Austriji. Shodno tome, ona danas ima pravo na dve penzije, a nedavno je isplivao i tačan iznos koji dobija svakog meseca.

Prema pisanju domaćih medija, srpska penzija Verice Šerifović iznosi oko 35.000 dinara, dok je austrijska malo manja i iznosi oko 250 evra.

14 penzija godišnje

1/7 Vidi galeriju Verica Šerifović Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen, Printscreen Paparaco Lov

Dodatna pogodnost austrijskog penzionog sistema je to što penzioneri primaju ukupno 14 penzija godišnje.

Zahvaljujući tome, Šerifovićeva u maju i oktobru dobija duplu austrijsku penziju, što iznosi oko 470 evra, uz njenu redovnu srpsku penziju, prenosio je Blic.

Nakon višedecenijske karijere, Verica je donela odluku da se povuče sa javne scene i posveti mirnijem, porodičnom životu i u slobodno vreme uživa sa ćerkom i unukom.

Ima kuću iz snova

Verica Šerifović, inače, ima kuću u Kragujevcu, a malo ko zna kako je uređena i kako zapravo izgleda.

Ekipa emisije "Paparaco Lov" jednom prilikom posetila je pevačicino rodno mesto u Kragujevcu, a sve odiše suvim luksuzom.

Ogromna kuća ograđena je visokom ogradom, velika terasa ispred nje i prostrano zeleno dvorište - nema sumnje da je ova nekretnina za njih prava oaza mira.

1/3 Vidi galeriju Kuća Verice Šerifović Foto: Printscreen

Verica je svoj domu Kragujevcu uredila po najvišim stanardima, enterijer, ali i eksterijer ostavljaju bez daha.

Budući da tek ponekad majka Marije Šerifović deli fotografije na društvenim mrežama iz svog doma, prava je retkost za publiku da ima uvid u ovo luksuzno zdanje.

Kuća Verice Šerifović predstavlja do sada još neviđen luksuz, budući da je svaki kutak uređen skupim detaljima, a njena ćerka Marija često voli da provodi vreme u njoj.

Poseban deo

Verica ima i posebni deo koji je pretvoren u poslastičarnicu. Naime, pevačica samostalno vodi posao, a nije joj prvi, put budući da je bila vlasnica poslastričarnice na Novom Beogradu.

U svom "malom" raju u Kragujevcu, Verica je potpuno posvećenja spremanju raznoraznih slatkiša. Sudeći po raskošnim detaljima unutar vile, stiče se utisak da pevačici posao ide i više nego dobro.

1/8 Vidi galeriju Marija Šerifović i Verica Šerifović Foto: Printscreen Instagram

Ipak, kada Marija nije tu, Verici društvo pravi njen verni pas Tobi, koji je prisutan na većini fotografija zabeleženim na Veričinom Instagramu.

BONUS video: