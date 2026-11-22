VERICA ŠERIFOVIĆ PRIMA DVE PENZIJE, A JEDNA IZNOSI 35.000 DINARA! Evo kako se snašla posle 38 godina radnog staža
- Verica Šerifović ima dve penzije posle 38 godina staža: srpska joj je oko 35.000 dinara, a austrijska oko 250 evra.
- U Austriji penzioneri primaju 14 penzija godišnje, pa Verica u maju i oktobru dobija duplu isplatu od oko 470 evra.
Verica Šerifović iza sebe ima uspešnu karijeru i 38 godina radnog staža, od kojih je 27 godina uplaćivala u Srbiji, a 11 godina u Austriji. Shodno tome, ona danas ima pravo na dve penzije, a nedavno je isplivao i tačan iznos koji dobija svakog meseca.
Prema pisanju domaćih medija, srpska penzija Verice Šerifović iznosi oko 35.000 dinara, dok je austrijska malo manja i iznosi oko 250 evra.
14 penzija godišnje
Dodatna pogodnost austrijskog penzionog sistema je to što penzioneri primaju ukupno 14 penzija godišnje.
Zahvaljujući tome, Šerifovićeva u maju i oktobru dobija duplu austrijsku penziju, što iznosi oko 470 evra, uz njenu redovnu srpsku penziju, prenosio je Blic.
Nakon višedecenijske karijere, Verica je donela odluku da se povuče sa javne scene i posveti mirnijem, porodičnom životu i u slobodno vreme uživa sa ćerkom i unukom.
Ima kuću iz snova
Verica Šerifović, inače, ima kuću u Kragujevcu, a malo ko zna kako je uređena i kako zapravo izgleda.
Ekipa emisije "Paparaco Lov" jednom prilikom posetila je pevačicino rodno mesto u Kragujevcu, a sve odiše suvim luksuzom.
Ogromna kuća ograđena je visokom ogradom, velika terasa ispred nje i prostrano zeleno dvorište - nema sumnje da je ova nekretnina za njih prava oaza mira.
Verica je svoj domu Kragujevcu uredila po najvišim stanardima, enterijer, ali i eksterijer ostavljaju bez daha.
Budući da tek ponekad majka Marije Šerifović deli fotografije na društvenim mrežama iz svog doma, prava je retkost za publiku da ima uvid u ovo luksuzno zdanje.
Kuća Verice Šerifović predstavlja do sada još neviđen luksuz, budući da je svaki kutak uređen skupim detaljima, a njena ćerka Marija često voli da provodi vreme u njoj.
Poseban deo
Verica ima i posebni deo koji je pretvoren u poslastičarnicu. Naime, pevačica samostalno vodi posao, a nije joj prvi, put budući da je bila vlasnica poslastričarnice na Novom Beogradu.
U svom "malom" raju u Kragujevcu, Verica je potpuno posvećenja spremanju raznoraznih slatkiša. Sudeći po raskošnim detaljima unutar vile, stiče se utisak da pevačici posao ide i više nego dobro.
Ipak, kada Marija nije tu, Verici društvo pravi njen verni pas Tobi, koji je prisutan na većini fotografija zabeleženim na Veričinom Instagramu.
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